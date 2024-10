Transformation digitale et croissance internationale : le pari gagnant de Médiaperformances avec Salesforce et Oracle

Médiaperformances, acteur historique du retail media en France, a entrepris une transformation digitale ambitieuse pour moderniser ses opérations et renforcer sa position sur le marché. Avec l’arrivée de Claire Koralewski à la direction générale en janvier 2024, l’entreprise a entamé un partenariat stratégique avec Salesforce et Oracle pour restructurer ses outils et processus internes, tout en préparant une expansion internationale.

Dans notre nouvel épisode de FRENCHWEB BUSINESS, nous recevons Claire Koralewski, Directrice générale Médiaperformances et Mathias Privat, Regional Vice President at Salesforce.

Un projet stratégique pour l’avenir

Fondée il y a 40 ans, Médiaperformances s’est d’abord imposée comme une régie publicitaire dans le secteur du print en magasin. L’évolution rapide des technologies et l’émergence de nouvelles formes de retail media ont poussé l’entreprise à réévaluer son modèle. « Il était crucial de repenser notre offre et notre approche pour rester compétitifs et répondre aux besoins d’un marché en pleine mutation », explique Claire Koralewski. Dès son arrivée, elle a impulsé une dynamique de changement, visant à faire de Médiaperformances une entreprise data-centrique et omnicanal.

Le partenariat avec Salesforce a débuté il y a un peu plus d’un an, lorsque l’équipe de Médiaperformances a commencé à explorer des solutions pour moderniser ses systèmes existants.

Quels choix technologiques pour faire face à ces enjeux ?

L’appel d’offres initial avait pour objectif de trouver une suite intégrée capable de répondre aux besoins spécifiques de Médiaperformances, tout en offrant une facilité d’intégration avec les systèmes existants. Le choix s’est finalement porté sur une combinaison de Salesforce pour le CRM et le CPQ, et d’Oracle NetSuite pour la gestion financière et l’ERP. « Nous voulions le meilleur des deux mondes », note Claire Koralewski. « Salesforce et Oracle ont une longue expérience de collaboration, ce qui nous a permis de prendre le meilleur de chaque solution sans porter la complexité de l’intégration. »

La mise en œuvre a été planifiée sur 18 mois, avec des phases progressives pour minimiser l’impact sur les opérations courantes. « Il était essentiel de préserver le business tout en avançant rapidement », souligne Claire Koralewski. « L’objectif est de transformer 80 % de nos outils en 18 mois, ce qui est un timing tout à fait acceptable pour une entreprise avec 40 ans d’histoire. »

Quels résultats et quelles perspectives pour l’avenir ?

La transformation digitale de Médiaperformances vise trois objectifs principaux : améliorer la productivité, accroître le bien-être des collaborateurs, et préparer le développement international. « Nous avons désormais les outils pour ouvrir de nouveaux marchés sans crainte », nous indique Claire Koralewski.

Cette transformation est également un levier pour attirer et retenir des talents, dans un contexte où les outils digitaux sont devenus un critère déterminant pour les employés. « Les nouveaux collaborateurs veulent des outils modernes qui leur permettent de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, et non de perdre du temps avec des systèmes obsolètes », explique Mathias Privat.

En s’associant avec Salesforce et Oracle, Médiaperformances s’est donné les moyens de ses ambitions. L’entreprise est désormais mieux armée pour répondre aux défis du retail media et pour poursuivre sa croissance sur de nouveaux marchés, tout en offrant à ses collaborateurs un environnement de travail optimisé et motivant. « Cette transformation est une étape cruciale pour pérenniser notre position de leader et préparer notre avenir », conclut Claire Koralewski.