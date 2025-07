Acquisition de Brut en vue : quand un géant du fret construit son empire médiatique

Le groupe CMA CGM, quatrième armateur mondial, poursuit sa stratégie de diversification avec l’annonce d’une entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de Brut, média vidéo natif des réseaux sociaux devenu incontournable sur TikTok, Instagram et YouTube. Une opération qui marque une nouvelle étape dans la construction d’un pôle média structuré et ambitieux.

Du transport maritime à l’économie de l’attention

Depuis 2022, CMA CGM a multiplié les mouvements dans le secteur de l’information avec ke rachat de La Provence, prise de participation dans M6, création de CMA CGM Média, puis l’acquisition de RMC et BFM auprès d’Altice. L’intégration de Brut. vient compléter ce portefeuille avec une brique stratégique, celle de l’audience jeune, et mobile.

Fondé en 2016 par Guillaume Lacroix, Renaud Le Van Kim et Laurent Lucas, Brut. touche chaque mois plus de 500 millions de spectateurs dans plus de 100 pays. Le média s’est imposé sur les plateformes sociales avec des formats courts, narratifs et engagés, notamment en Inde et aux États-Unis.

Virage stratégique : de l’hypercroissance à la rentabilité

En 2023, Brut. affichait une perte nette de près de 15 millions d’euros pour 42,9 millions d’euros de revenus en France. Mais après plusieurs années d’hypercroissance, la conjoncture macroéconomique a contraint l’entreprise à revoir son modèle. Dès le printemps 2022, la société a entamé un plan de rationalisation avec des licenciements aux États-Unis et la fermeture du bureau au Mexique avec pour objectif d’atteindre la rentabilité, qui devrait être au rendez vous de 2025. Une trajectoire qui repose sur la réduction des coûts fixes et le recentrage sur les marchés les plus performants.

Une opération préparée de longue date

CMA CGM était déjà entré au capital de Brut. en avril 2023, lors d’un tour de table de 40 millions d’euros auquel participait également MoonPay, acteur américain des services financiers numériques. Cette étape avait posé les bases d’un rapprochement stratégique. L’acquisition désormais en cours de négociation s’inscrit dans cette logique de continuité.

Depuis sa création, Brut. a levé près de 140 millions d’euros auprès d’investisseurs de premier plan : Xavier Niel, Bpi France, James Murdoch (Lupa Systems), François-Henri Pinault (Artemis), Tikehau Capital et Orange.

Vers un conglomérat français de contenus et d’influence

Avec Brut., CMA CGM complète sa panoplie médiatique par un média d’influence sociale, capable de capter des audiences que les chaînes traditionnelles atteignent difficilement. Ce mouvement s’inscrit dans une vision plus large, celle d’un acteur industriel qui construit une forme de soft power privé, articulé autour de l’information, de la logistique et des contenus.