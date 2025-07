1 million de produits vendus en 3 ans : EDURINO lève 17 millions d’euros et accélère l’industrialisation de l’apprentissage ludique

Depuis 2021, la startup allemande EDURINO s’est imposée dans un segment resté longtemps marginalisé par les grandes plateformes numériques, l’apprentissage numérique des enfants de 4 à 8 ans. En trois ans, la société a écoulé plus d’un million de produits, déployé sa solution dans plus de 1 500 établissements éducatifs, et conquis de nombreuses familles à travers une proposition hybride mêlant contenus pédagogiques, objets physiques et personnages interactifs. Edurino anonce une levée de fonds de 17 millions d’euros en série B, destinée à soutenir l’expansion européenne et le développement de la plateforme.

Un modèle industriel pensé dès l’origine

Dès sa création, la société s’est structurée comme un éditeur de contenu éducatif avec une approche industrielle, à la croisée du jeu, du numérique et de la pédagogie. Le produit repose sur un triptyque : une application proposant des contenus ludo-éducatifs validés scientifiquement, un stylet ergonomique conçu pour les petites mains, et des figurines physiques qui permettent de déverrouiller des univers thématiques (lecture, logique, codage, environnement…).

L’assemblage de ces éléments a nécessité la mise en place d’une chaîne de production intégrée, de la conception pédagogique à la fabrication des accessoires physiques, en passant par le développement logiciel. Pour accélérer les cycles de création, EDURINO a développé un système propriétaire low-code qui permet aux équipes internes de générer de nouveaux contenus sans programmation manuelle. Une infrastructure pensée pour le volume.

Une logique de plateforme, pas de simple app

Au-delà de la commercialisation de kits ludo-éducatifs, EDURINO vise à créer une plateforme immersive dans laquelle les enfants évoluent au fil des années. L’enjeu n’est pas uniquement de vendre des modules à l’unité, mais de bâtir un univers durable avec ses personnages, ses contenus évolutifs, et bientôt ses formats vidéo et licences partenaires.

Le développement de cette “learning world” s’appuie sur une équipe de plus de 40 spécialistes : éducateurs, designers, game designers, psychologues, linguistes. Tous réunis autour d’une idée, intégrer les codes du jeu narratif dans une progression pédagogique rigoureuse. Les effets de cette approche sont validés en partenariat avec l’Université de Cambridge, qui accompagne l’optimisation continue des contenus.

Retail, licensing, internationalisation : un plan d’expansion à l’échelle européenne

EDURINO entend désormais accélérer son déploiement au Royaume-Uni, avec une extension à d’autres marchés européens dès 2026. Le modèle de distribution repose sur une double approche, canaux numériques et retail physique, avec un objectif affiché de doubler la présence en magasin d’ici fin 2025.

Autre levier, l’ouverture aux marques tierces. La plateforme prévoit d’intégrer des licences populaires pour renforcer la dimension affective et culturelle de ses contenus. Une manière d’attirer de nouveaux publics sans diluer l’exigence éducative du produit.

Une levée de fonds pour renforcer les fondations

Le tour de table de 17 millions d’euros a été mené par RAVENSBURGER NEXT VENTURES, le bras d’investissement du groupe Ravensburger, connu pour ses puzzles et jeux éducatifs. Ce rapprochement marque une convergence naturelle entre deux visions du jeu éducatif, l’une ancrée dans le tangible, l’autre dans l’interactif. “EDURINO excelle à aligner jeu physique et éducation numérique. Avec son concept clair et son design centré sur l’enfant, l’équipe séduit aussi bien les enfants que les parents”, estime Thomas Bleyer, Managing Director chez Ravensburger.

Aux côtés de Ravensburger, on retrouve DN CAPITAL, TENGELMANN VENTURES, B2VENTURE, FJ LABS, EMERGE, G-FUND, SUMMITEER (le véhicule du fondateur d’Akasol Sven Schulz), ainsi que les business angels JENS BEGEMANN et STEFAN WINNERS.

EDURINO a été fondée à Munich en 2021 par IRENE KLEMM et FRANZISKA MEYER.