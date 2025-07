Travailleurs externes : NineID lève 3,5 millions d’euros pour automatiser un casse-tête administratif

Chaque jour, des milliers d’entreprises européennes font face à la même difficulté : gérer les tâches administratives liées à leurs sous-traitants. Cartes d’identité, attestations de sécurité, justificatifs d’assurance ou certificats de conformité… La vérification de ces documents, souvent manuelle, mobilise des équipes entières pour assurer la conformité des intervenants. Une tâche à faible valeur ajoutée, mais à fort enjeu réglementaire.

C’est à ce point de friction que s’attaque NineID, une startup belge, fondée en 2020 à Gand, qui a développé une plateforme d’automatisation de la gestion documentaire des travailleurs externes. Destinée aux industries ayant recours à des techniciens, agents de maintenance ou prestataires de services, sa solution centralise les justificatifs, scanne les documents et vérifie leur conformité en quelques secondes. L’objectif est de remplacer les contrôles manuels par un portail sécurisé, fluide et conforme aux exigences européennes.

Selon NineID, un responsable de site peut perdre jusqu’à quarante minutes à vérifier les documents d’un seul sous-traitant. En automatisant ce processus, la startup affirme réduire cette durée à vingt secondes, l’intelligence artificielle intégrée dans la plateforme scanne les pièces justificatives, détecte les anomalies, et fournit aux chefs de projet un tableau de bord simplifié affichant la conformité en temps réel.

Au-delà du gain de temps, NineID insiste sur les enjeux de sécurité et de conformité. À l’approche de l’entrée en vigueur, en 2026, des nouvelles réglementations européennes sur la responsabilité en chaîne, la traçabilité des intervenants devient stratégique pour les grands groupes.

Aujourd’hui, la solution est utilisée par plus de quarante multinationales, parmi lesquelles BASF, ou encore Pfizer. L’entreprise revendique 87 000 utilisateurs actifs, 10 000 check-ins quotidiens, et plus de 2,4 millions de vérifications cumulées depuis son lancement.

Pour renforcer sa position sur le marché européen, NineID vient de lever 3,5 millions d’euros. Ce tour de table est mené par le fonds Pitchdrive, avec la participation d’Aconterra et du fonds Entourage, déjà présent au capital. Il permettra d’accélérer l’expansion européenne et d’anticiper les nouvelles obligations de conformité. En 2023, la société avait déjà levé 2,4 millions d’euros auprès de Pitchdrive, Entourage, Comate, ainsi que plusieurs business angels, dont les fondateurs de Showpad, Drupal et Silverfin. Les fondateurs de NineID sont Roy Jeunen (CEO) et Frederik Keysers (COO).