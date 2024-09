ACTIONABLE lève 2 millions d’euros pour son outil d’analyse de la satisfaction client

Avec notre partenaire SEISMIC, ne cessez jamais d'améliorer vos interactions clients

Actionable, une startup spécialisée dans l’analyse prédictive de la satisfaction client, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros en pré-amorçage, seulement cinq mois après son lancement en avril 2024. Ce tour de table, réalisé en augmentation de capital et en endettement, permettra à l’entreprise de développer son intelligence artificielle destinée à prédire la satisfaction des clients et à identifier ses facteurs clés.

Le financement a été mené par Axeleo, représenté par Éric Burdier. Axeleo vient elle-même de boucler son nouveau fonds de 73 millions d’euros, AXC2, spécialisé dans les startups Tech B2B. Aux côtés d’Axeleo, le micro-fonds early-stage Source Ventures et plus de 30 business angels ont participé à cette levée, parmi lesquels Stéphane Distinguin (Fondateur de Fabernovel), Mathieu Azorin (CEO et Co-Fondateur de Storetail) et Arthur Querou (CEO et Co-Fondateur de Vibe.co).

Fondée par Nans Thomas et Nicolas Rieul, Actionable a pour mission de révolutionner l’analyse de la satisfaction client grâce à l’IA. Sa plateforme offre des analyses en temps réel et des insights actionnables en utilisant les données collectées tout au long du parcours client. Cette approche innovante permet aux entreprises de prédire et d’améliorer la satisfaction de l’ensemble de leur base clients, améliorant ainsi la rétention et réduisant le churn.

« Nous construisons l’IA la plus avancée au monde dans le domaine de l’expérience client. Ce financement nous permet de recruter les meilleurs experts en la matière; nous comptons déjà deux docteurs en machine learning et mathématiques dans l’équipe », a déclaré Nans Thomas, Co-Fondateur et Co-CEO d’Actionable. Nicolas Rieul, Co-Fondateur et Co-CEO, ajoute : « Ce tour de table est une étape importante pour Actionable. Il nous permet de mettre les moyens nécessaires pour satisfaire nos premiers bêta-testeurs et ainsi construire en conditions réelles la meilleure plateforme d’expérience client prédictive. »

Déjà six entreprises de secteurs et de tailles variés ont été séduites par la proposition de valeur d'Actionable et participent à la phase de bêta-test