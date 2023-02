Adevinta, l’éditeur de Leboncoin creuse ses pertes de 1,75 milliard d’euros à cause de dépréciations d’actifs

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Le spécialiste norvégien des annonces en ligne Adevinta, propriétaire du site Leboncoin, a essuyé une lourde perte l’an dernier du fait de dépréciations d’actifs, mais table sur une solide amélioration de ses résultats d’exploitation en 2023.

En raison d’une dépréciation de 1,7 milliard d’euros passée au 4e trimestre et portant essentiellement sur les actifs rachetés à eBay (eBay Classifieds Group, eCG) en 2021, Adevinta a perdu 1,75 milliard d’euros l’an dernier contre une perte nette limitée à 54 millions un an plus tôt.

Mais son résultat d’exploitation (EBITDA) sous-jacent, qui ne tient pas compte de ces éléments exceptionnels, s’est élevé à 579 millions d’euros, en hausse de 4% sur un an, « malgré l’impact négatif de la taxe française sur les services numériques », a noté le groupe.

Au titre de cette taxe –plus connue sous le nom de « taxe Gafa »– imposée par l’Etat français sur les grands groupes du numérique, Adevinta s’est acquitté de 11 millions d’euros pour l’année 2022 et 22 millions supplémentaires à titre rétroactif pour la période 2019-2021.

« 2022 a été une année pivot pour Adevinta au cours de laquelle nous avons atteint tous nos objectifs financiers », s’est félicité le directeur général, le Français Antoine Jouteau.

L’exercice a été en grande partie consacré à absorber les actifs d’eBay acquis l’année précédente pour 9,2 milliards de dollars, a-t-il expliqué.

Sous l’effet de cette acquisition, le chiffre d’affaires a progressé de 44%, à 1,6 milliard d’euros.

La France (Leboncoin, groupe Argus, Avendrealouer, Agriaffaires…), aux côtés de l’Allemagne (Mobile.de), a aussi tiré les résultats: le chiffre d’affaires dans l’Hexagone a augmenté de 9%, à 494 millions d’euros, et l’EBITDA de 6%, à 227 millions.

Pour l’année en cours, Adevinta dit tabler sur un EBITDA publié compris entre 620 et 650 millions d’euros (contre 548 millions en 2022) et vise toujours une croissance à deux chiffres de ses ventes sur ses marchés principaux.

A plus long terme, il envisage une marge d’exploitation de 40 à 45% en 2026 (contre 33,3% l’an dernier) et une croissance annuelle de son chiffre d’affaires entre 11 et 15% entre 2023 et 2026.

Cet intervalle constitue une révision à la baisse des objectifs puisqu’il disait jusqu’alors s’attendre à une augmentation annuelle de 15%.

Malmené en Bourse du fait de la remontée des taux d’intérêt et du recentrage des marchés vers les valeurs plus traditionnelles, le titre perdait 5,43% en milieu de journée à Oslo.