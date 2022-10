Protéger les PME contre le risque cyber, c’est l’ambition de la startup française Dattak, qui vient de lever 7 millions d’euros auprès de XAnge et de business angels dont Matthieu Bébéar (ex-Chief Business Officer d’Axa). L’InsurTech veut répondre à un enjeu de plus en plus important chez les petites et moyennes entreprises, puisque 50% des PME qui sont à l’arrêt pendant plusieurs semaines suite à une cyberattaque font faillite dans les 6 mois qui suivent, selon une étude menée en 2019 par l’assureur britannique Hiscox.

Lancé en décembre 2021 par Benoit Grouchko et Charlotte Couallier, Dattak déploie un produit d’assurance à destination des TPE et PME qui vise à les indemniser en cas de cyberattaque, mais également une technologie qui diminue ces risques. La startup s’adresse directement aux courtiers. La technologie qu’elle a développée permet à ceux-ci d’obtenir un devis en une minute seulement avec un parcours de souscription entièrement digital.

« Nous mettons à disposition des intermédiaires d’assurances des produits d’assurance cyber adaptés et flexibles pour les PME », explique Benoit Grouchko, CEO et co-fondateur de Dattak. « Nous nous appuyons également sur la technologie qui va dresser le profil de l’entreprise cliente, afin de lui proposer une prime d’assurance adaptée ».

Fort d’une quinzaine de collaborateurs, Dattak ambitionne de doubler ses effectifs dans les prochains mois en recrutant notamment des commerciaux, des profils experts en assurance et des ingénieurs. « Nous allons continuer à investir dans le développement du produit, que ce soit du point de vue de l’assurance ou de la cybersécurité. Nous allons également accélérer notre développement d’un point de vue commercial. »

Retrouvez l’interview complète de Benoit Grouchko, CEO et co-fondateur de Dattak :

Listen to « Connaissez vous Dattak, la startup qui veut assurer les PME en cas de cyberattaque? » on Spreaker.