[Seed] Locuta lève 1 million d’euros auprès de Newfund et de la BPI

Locuta, une startup spécialisée dans les callbots à destinations centres d’appel et des services commerciaux, réalisé une première lever de fonds de 1 million d’euros. Ce tour de table a été mené par Newfund, quatre business angels et par la BPI.

Lancé en juin 2020 par Maxime Degenne, Anthony Guéguénou et Romain Pilard, trois ingénieurs de métier avec plus de 10 ans d’expertise en IA conversationnelle, Locuta permet notamment de traiter les gros volumes d’appels, de réduire les durées moyennes de traitement et les coûts opérationnels des entreprises. L’IA déployé par Locuta est également en mesure d’appeler automatiquement et identifier les standards téléphoniques (SVI, NRP, Non-assigné…) pour ensuite qualifier et enrichir les fichiers de prospection.

La startup bordelaise ambitionne d’assurer de nouveaux recrutements, d’accélérer la commercialisation de ses services ainsi que de financer ses besoins en R&D.