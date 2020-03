AdTech: près d’un demi-milliard d’euros de revenus pour Teads en 2019

Avec une chiffre d’affaires de 480 millions d’euros sur l’année 2019, Teads annonce un record. La plateforme publicitaire consolide sa position dans le secteur de la pub digitale avec une croissance de 32%. Teads connait en effet une croissance constante depuis son rachat par Altice, le groupe dirigé par Patrick Drahi, pour 285 millions d’euros en 2016.

Présente à l’international, l’entreprise française veut se positionner comme une alternative face aux géants américains comme Google et Facebook, en misant davantage sur « la qualité » et l’expérience utilisateur. «Teads est synonyme de qualité à grande échelle pour les marques et les agences, et notre technologie leur garantit un fort retour sur investissement», commente Pierre Chappaz, président exécutif de Teads.

La plateforme publicitaire doit ses résultats notamment au développement de ses solutions de publicité vidéo et des solutions display. Teads a également poursuivi ses partenariats avec des médias reconnus à travers le monde. L’entreprise collabore déjà avec des médias reconnus, notamment le Washington Post, ESPN, The Guardian, BBC, Axel Springer, Les Echos, Corriere della Sera, Nikkei BP, O Globo, L’Équipe, L’Express, BFMTV ou encore Ouest-France. «Notre croissance continue témoigne de la puissance des meilleurs éditeurs mondiaux réunis au sein de notre plateforme média mondiale», a déclaré Pierre Chappaz.

«Le marché de la publicité va connaître une année difficile»

Avec une équipe de 800 personnes dans 27 pays, Teads ambitionne de poursuivre sa croissance internationale, en dépit de la crise de coronavirus dans le monde. «Le marché de la publicité va connaître une année difficile compte tenu de la récession causée par le coronavirus», commente Bertrand Quesada, PDG et co-fondateur de Teads.

« Malgré l’épidémie de virus en Asie, puis en Europe et en Amérique, nous avons réussi à rester en croissance au premier trimestre 2020. Les marques et les agences concentrent leurs investissements sur des acteurs mondiaux comme nous. Il est plus important que jamais de diffuser les publicités dans des environnements de confiance tels que ceux que nous fournissons avec nos partenaires éditeurs.»

La plateforme publicitaire de Teads atteint 1,5 milliard d’utilisateurs chaque mois dans le monde et 91% des internautes en France, selon les chiffres de Médiamétrie.