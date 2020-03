« Les entreprises les plus intéressantes ont été créées en période de crise »

Avec Fabrice Grinda à New York, investisseur dans Alibaba Group, Airbnb, Beepi, Palantir, nous decoderons la situation, les gestes que doivent mettre en oeuvre les entrepreneurs en phase de crise, et les options possibles à venir.

« Les entreprises les plus intéressantes ont été créées en période de crise », met en avant Fabrice Grinda. Uber, Slack, Whatsapp ont été fondés en période de crise. Il y a en effet certains avantages à se lancer en période de crise. « Si on arrive à être financés, c’est le meilleur moment pour créer une entrepris e dans la mesure où on ne fait face à aucun concurrent, les coûts d’acquisition baissent », affirme-t-il.

Mais pour les startups existantes quelles soient matures ou early-stage, une même directive a été donnée. « Nous avons envoyé un message assez clair à nos startups en leur demandant de couper les coûts, de se focaliser sur leur métier de base et d’arrêter le marketing. Réfléchissez à être très agressif dans votre stratégie de repli : tous les contrats signés sont renégociables ! », revendique Fabrice Grinda, investisseur.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Fabrice Grinda, investisseur :

