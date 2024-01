ADWANTED, la startup build up du mediaplanning, next round 50 millions de dollars.

Née à Lille en 2012 sous l’impulsion d’Emmanuel DEBUYCK, ADWANTED s’est construite sur une parallèle à la pub en ligne en proposant aux marques d’accéder à un inventaire d’espaces publicitaires offline. Si le concept séduit les medias, quelques annonceurs, le chemin de la rentabilité est trop long pour que la société tienne. C’est à l’occasion d’une acquisition aux Etats Unis qu’Emmanuel Debuyck donne une nouvelle impulsion à son entreprise. Pour développer son portefeuille tout en renforcant la valeur de sa marque il s’engage dans un build up d’une dizaine de sociétés, dont certaines ont 100 ans et lui permettent d’avoir une forte légitimité. RDS aux États-Unis (fondée en 1919), Mediatel (fondée en 1985) au Royaume-Uni, Carthage, Offremedia (devenu The Media Leader), ou encore CSE en France.

Aujourd’hui ADWANTED group développe des technologies, fournit de la data et de l’information au secteur des medias pour les aider dans leur développement et leurs investissements.

Pour en parler nous recevons Emmanuel DEBUYCK, fondateur et CEO d’ADWANTED GROUP pour échanger notamment sur son nouveau tour de financement.