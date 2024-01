Combien vaut TEADS? / Google s’adapte au DMA / NOSTRADAMUS

🎂 Bon anniversaire à Vincent Nallatamby (GOOGLE AI), Julien Binet (Webloyalty), Mathieu Nouzareth (The Sandbox)

NICOLAS JAEGER, directeur financier d’Iliad, est décédé brutalement lundi soir à l’âge de 45 ans. Il avait rejoint le groupe Iliad en 2007 en tant que responsable des relations investisseurs. Xavier Niel, Président du Conseil d’Administration et Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad précisent « Nous avons appris la disparition de Nicolas hier soir avec sidération et une peine infinie. C’était en toutes choses, une force qui va, qui dévorait la vie et qui bousculait tout sur son passage par son énergie et sa créativité, toujours avec gentillesse et droiture. Il était heureux et libre chez Free et au sein du Groupe iliad. Toutes nos pensées vont aujourd’hui à sa famille et ses proches ».

Nos condoléances à sa famille et à ses proches.

La direction de Jarmany restera entre les mains de ses co-fondateurs, Matthew Rhodes et Tom Hunt, et ses équipes, fortes de 70 experts, intégreront celles d’Ipsos au Royaume-Uni. L’acquisition s’inscrit dans le « plan de croissance 2025 » d’Ipsos, visant à renforcer ses capacités d’analyse de données et à consolider sa position de partenaire stratégique pour ses clients.

IPSOS , spécialiste français des études de marché, acquiert JARMANY , entreprise britannique spécialisée dans l’analyse et la gestion de données. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, fait suite au rachat d’un concurrent irlandais il y a moins de 3 mois. Fondée en 2008, Jarmany est reconnue pour son expertise dans l’agrégation, l’analyse et la visualisation des données, notamment via l’intelligence artificielle.

CHAPSVISION , leader français du traitement souverain de données (créé en 2019, 700 collaborateurs) vient d’annoncer l’acquisition de SYSTRAN , pionnier mondial des technologies de traduction automatique, qui était sous le giron coréen depuis 10 ans. Cette acquisition stratégique permet à Chapsvision d’enrichir son offre avec des solutions de traduction instantanée avancées, traitant 55 langues et plus de 150 dialectes. Systran, né en 1968, reconnu pour sa traduction personnalisable et sécurisée, contribue à l’amélioration de la performance dans divers secteurs tels que le Big Data ou le e-commerce. Avec 600 clients grands comptes, Chapsvision vise avec cette acquisition un revenu de plus de 200 millions d’EUR en 2024.

Le projet EuroQCI utilisera la physique quantique pour offrir une sécurité accrue contre les menaces actuelles. Il comprendra aussi le réseau de satellites chiffré de l’UE IRIS2, qui fournira des services de communication sécurisée aux gouvernements et entreprises. Les premiers services IRIS2 sont attendus en 2024, avec une pleine exploitation prévue pour 2027. Cette collaboration est essentielle pour la cybersécurité et la souveraineté numérique de l’Europe. La QKD, utilisant la mécanique quantique pour sécuriser les communications, représente une avancée majeure dans le domaine de la cybersécurité.

La Commission européenne a sélectionné le consortium NOSTRADAMUS , mené par Deutsche Telekom et incluant Thales et l’Austrian Institute of Technology (AIT), pour développer une infrastructure d’essais en matière de distribution de clés quantique (QKD). Cette initiative fait partie du projet EuroQCI, visant à créer un réseau de communication paneuropéen sécurisé basé sur la technologie quantique. L’objectif est de renforcer la protection des centres de données, des réseaux de communication et des infrastructures critiques en Europe.

La France et d’autres États membres expriment des réserves, préférant une approche plus souple et craignant une reclassification générale des travailleurs indépendants. La situation reste tendue, avec des opinions partagées entre une protection accrue des travailleurs et une réglementation moins stricte pour les plateformes.

Cette directive vise aussi à instaurer de nouvelles réglementations sur la gestion algorithmique au travail. La Belgique s’efforce de parvenir à un accord avant la fin de sa présidence et le début de la campagne électorale européenne. Malgré des divergences, notamment sur la présomption légale de salariat et les critères pour la reclassification des travailleurs indépendants en salariés, la Belgique propose de poursuivre les négociations sur la base de ce projet révisé.

Cette décision fait suite à l’interdiction par le DMA du transfert de données entre les services d’un même contrôleur d’accès ou avec des services tiers sans le consentement explicite de l’utilisateur. Google précise que le partage de données se poursuivra pour les services non couverts par le DMA, ainsi que pour des objectifs spécifiques tels que la prévention de la fraude, la protection contre le spam, et le respect de la loi. Cette initiative marque un changement significatif dans la manière dont Google gère les données utilisateur en Europe, reflétant l’impact croissant des réglementations sur la vie privée et le traitement des données personnelles dans l’espace numérique.

GOOGLE a annoncé l’arrêt du transfert automatique de données entre plusieurs de ses services en Europe, en conformité avec le Règlement sur les Marchés Numériques (DMA) de l’UE, qui entrera en vigueur le 6 mars. Les utilisateurs européens auront dorénavant le choix d’associer ou non leurs données entre différents services de l’entreprise, incluant le moteur de recherche, Chrome, la régie publicitaire, YouTube, Google Play, Google Shopping, et Google Maps. Android, cependant, n’est pas concerné par cette modification.

Aux États-Unis, AMAZON propose un assistant de shopping alimenté par une IA générative sur son application, permettant aux clients de poser des questions spécifiques sur les produits. Cet outil s’appuie sur un modèle de langage (LLM) p o ur analyser les détails des produits et les avis, offrant des réponses personnalisées. Par exemple, il peut informer si un t-shirt est approprié pour la course ou adapté à une personne qui mesure 2 m.

Le groupe Altice, groupe dirigé par Patrick Drahi, serait sur le point de finaliser la vente de sa filiale de publicité en ligne TEADS . Révélée en septembre par MergerMarket, cette transaction attire l’attention de grands fonds d’investissement américains. Les candidats ont soumis leurs lettres d’intention fin décembre et Morgan Stanley a sélectionné les participants pour le second et dernier tour des enchères pour moins de 2 milliards d’euros. Parmi eux, Apollo Global Management se distingue, un fonds où travaille Jean-Luc Allavena, ancien administrateur d’Altice. Cette vente pourrait marquer une étape essentielle pour Altice afin de rassurer ses investisseurs sur sa capacité à valoriser efficacement ses actifs.

Inquiétudes sur la nouvelle version Outlook de Microsoft

Selon le service suisse de messagerie web chiffrée Proton Mail, avec une explication dans un billet de blog, Microsoft transformerait son application de messagerie OUTLOOK en un outil de surveillance pour la publicité ciblée en partageant les données des utilisateurs avec 772 tiers, pour des objectifs variés tels que le stockage d’informations, l’amélioration de produits, la personnalisation et la mesure de publicités, et l’obtention de données géolocalisées précises.

Cette version d’Outlook, en intégrant des publicités dans l’interface utilisateur, confirmerait la dépendance croissante des grandes entreprises technologiques à la collecte de données personnelles. Les utilisateurs européens sont informés de cette collecte grâce au RGPD, contrairement aux Américains. La liste des « Partenaires publicitaires » de Microsoft, disponible pour les utilisateurs au Royaume-Uni, révèle un nombre important d’entreprises publicitaires collaborant avec Microsoft.

Le nouvel Outlook, en synchronisant les comptes de messagerie de services tiers, pourrait permettre à Microsoft d’accéder aux courriels, contacts et événements associés. Malgré le cryptage TLS, les noms d’utilisateur et mots de passe IMAP et SMTP seraient transmis en texte clair à la firme de Redmond. Cette approche, qui s’oriente de plus en plus vers la publicité ciblée et la collecte de données, soulève des inquiétudes en termes de confidentialité et de protection des données personnelles. À noter que la politique de confidentialité de Microsoft indique la diversité des données personnelles collectées et les différents acteurs susceptibles d’y accéder.

L’IA en marketing : Gain de productivité et innovation

Une nouvelle étude de HubSpot auprès de 1350 professionnels dans le monde (marketing, vente, service client et SEO) met en lumière l’impact significatif de l’intelligence artificielle (IA) et de l’automatisation pour du marketing. Avec 35 % des marketeurs recourant à ces technologies, l’enquête révèle que l’IA permet de réduire de moitié le temps consacré aux tâches chronophages. Notamment, les activités liées au SEO, à la création de contenu et à la gestion des réseaux sociaux sont les plus automatisées.

Plus de 70 % des responsables marketing ont observé un retour sur investissement positif et une augmentation de la productivité grâce à l’IA. En moyenne, l’utilisation de l’IA permet aux marketeurs de consacrer 2,5 heures en moins à certaines tâches, libérant ainsi du temps pour des activités plus créatives et enrichissantes. Parmi les utilisations les plus courantes de l’IA, on trouve la génération de contenu (48 %), l’analyse de données (45 %), l’apprentissage (45 %) et la recherche (32 %).

Des outils variés tels que les chatbots, les générateurs de texte, et les outils de conception graphique ou audio sont fréquemment utilisés. L’étude souligne également que l’IA aide à automatiser des tâches SEO (37 % des utilisateurs) et à créer des contenus pour les réseaux sociaux (31 %). Environ 1 marketeur sur 5 utilise l’IA pour résumer des textes, facilitant ainsi la diffusion de contenu sur plusieurs canaux avec un gain de plus de 25 jours de travail par an.