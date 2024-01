[DECODE Quantum] A la rencontre de Tommaso Calarco (Forschungszentrum Jülich)

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Dans ce 66ème épisode de Decode Quantum, Olivier Ezratty accueille Tommaso Calarco du Forschungszentrum Jülich en Allemagne. C’est le deuxième épisode de Decode Quantum en anglais après celui avec Simone Severini d’AWS, publié en mai 2023.

Tommaso Calarco est un véritable Européen à bien des égards. Né en Italie, il a fait ses études dans ce pays, d’abord avec une maîtrise en musique. Il s’est ensuite tourné vers la science avec une maîtrise en physique de l’Université de Padoue et un doctorat à l’Université de Ferrare. Il a ensuite travaillé dans de nombreux endroits: l’Université d’Innsbruck et l’ECT Trento pour deux post-docs, puis le NIST et Harvard aux États-Unis, l’Université d’Ulm, l’Université de Cologne en Allemagne, l’Université de Bologne en Italie, et enfin à Julich. Il a également été rédacteur en chef du European Physics Journal D.

En tant que chercheur principal au centre de recherche de Jülich, il est spécialisé dans le contrôle quantique, appliqué à divers objets quantiques : atomes froids, ions, supraconducteurs et même centres NV.

Il est également bien connu pour être l’auteur principal et le coordinateur du Manifeste Quantique Européen qui a conduit au lancement du Flagship Quantique Européen de 1B€ en 2018. Il dirige le Réseau Communautaire Quantique de chercheurs européens en physique quantique, qui aide à définir l’Agenda Stratégique de Recherche de l’UE.