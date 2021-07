AgTech: Farmitoo lève 10 millions d’euros pour déployer sa plateforme d’e-commerce en Europe

Selon l’étude Agrinautes de 2020, 70% des agriculteurs réalisent des achats d’équipements agricoles en ligne. Pour surfer sur l’essor du e-commerce dans le secteur, la startup parisienne Farmitoo lève 10 millions d’euros auprès de Ventech, IXO Private Equity, du fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) du Programme d’investissements d’avenir (PIA) géré pour le compte de l’État par Bpifrance et de business angels. Elle avait auparavant levé 1 million d’euros en 2018 et 1,5 million d’euros en 2020.

Fondé en janvier 2018 par Mathilde Lefrançois, Grégoire Casoetto, Pierre Ducoudray et Denis Fayolle, Farmitoo développe une plateforme d’e-commerce proposant des équipements à destination des professionnels de l’agriculture, vendus par des fabricants agricoles en ligne à travers l’Europe. La startup travaille en effet directement avec des fabricants et réduit ainsi le nombre d’intermédiaires pour proposer aux agriculteurs des prix compétitifs. La plateforme compte à ce jour plus de 150 000 produits et revendique un accès à plus de 350 fabricants agricoles, pour plus de 25 000 agriculteurs clients en Europe.

Créer la place de marché B2B leader en Europe

« Chez Ventech, les fondateurs de Farmitoo sont venus nous voir avec l’ambition de créer la place de marché B2B leader en Europe, pour la vente d’équipements agricoles », commente Claire Houry, General Partner chez Ventech. « Ce secteur est encore peu digitalisé et sans leader en Europe. Farmitoo est déjà présent dans 5 pays en Europe, ce qui nous a impressionnés. C’est assez rare pour une équipe en France, de réussir à créer un ADN international, dès la création. Avec notre équipe Ventech présente en Europe à Paris, Berlin, Munich et Helsinki, nous allons travailler avec les managers de Farmitoo, pour accélérer leur internationalisation ».

Farmitoo ambitionne désormais d’accélérer son expansion à l’international en ouvrant son site sur de nouveaux marchés, notamment en Espagne et aux Pays-Bas, tout en accélérant dans ses 5 pays de vente actuels, à savoir la France, la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie. La startup prévoit également de renforcer son équipe aujourd’hui composée de 40 personnes.

Farmitoo: les données clés

Fondateurs: Grégoire Casoetto, Mathilde Lefrançois, Pierre Ducoudray et Denis Fayolle

Création: janvier 2018

Siège social: Paris

Secteur : AgTech, e-commerce

Activité: marketplace de ventes d’équipements agricoles

Effectifs: 40

Financement: 10 millions d’euros auprès de Ventech, IXO Private Equity, du fonds Ambition Amorçage Angels (F3A) du Programme d’investissements d’avenir (PIA) géré pour le compte de l’État par Bpifrance et de business angels.