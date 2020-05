AgTech: Farmitoo récolte 1,5 million d’euros pour sa marketplace de vente d’équipements

Farmitoo, plateforme de vente d’équipements agricoles, lève 1,5 million d’euros auprès de Bpifrance via son fonds Ambition Amorçage Angles (F3A) et de business angels dont Denis Fayolle, co-fondateur de LaFourchette et de Farmitoo. La startup parisienne avait déjà levé 1 million d’euros en 2018 lors de son lancement.

Lancé en 2018 par Mathilde Lefrançois, Grégoire Casoetto, Pierre Ducoudray et Denis Fayolle, Farmitoo développe une plateforme d’e-commerce proposant des équipements à destination des professionnels de l’agriculture, vendus par des fabricants agricoles en ligne. La startup propose près de 70 000 produits et un comparatif avec plus de 250 fabricants. Farmitoo, qui agit sur le marché européen, s’emploi également à ouvrir l’accès à des nouveaux marchés aux fabricants qui peinent parfois à trouver des importateurs.

La startup qui revendique 2 millions de visiteurs uniques sur sa plateforme depuis l’année dernière a pu ainsi proposer une alternative digitale aux agriculteurs à la recherche d’équipements pendant la crise du Covid-19. Par ailleurs, Farmitoo revendique une croissance de 450% de son volume de ventes par rapport à 2019.

Dans le cadre de cette levée de fonds, Farmitoo ambitionne d’accélérer son développement en Europe, notamment en investissant les marchés autrichien et belges, qui s’ajouteront à la France, l’Allemagne et l’Italie, pour démocratiser l’achat d’équipements en ligne dans le monde agricole. En 2016, le rapport Axema annonçait que huit agriculteurs français sur dix ont une utilisation quotidienne d’Internet, et que six sur dix ont déjà réalisé un achat professionnel en ligne.

Farmitoo: les données clés

Fondateurs: Grégoire Casoetto, Mathilde Lefrançois, Pierre Ducoudray et Denis Fayolle

Création: Janvier 2018

Siège social: Paris

Activité: marketplace de ventes d’équipements agricoles

Effectifs: 25

Financement: 1,5 million d’euros en mai 2020 auprès de Bpifrance via son fonds Ambition Amorçage Angles (F3A) et de business angels dont Denis Fayolle, co-fondateur de LaFourchette et de Farmitoo.