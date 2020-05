Algorithmes et IA: l’humain au centre ou remplacé par la machine?

Le mythe de l’intelligence artificielle prête à remplacer les humains au travail et à les éliminer de la surface de la planète est tenace dans l’imaginaire collectif. Pourtant les professionnels des ressources humaines et du marketing le clament haut et fort depuis quelques années : il faut remettre l’humain au centre ! La machine serait efficace uniquement en complément de l’homme, surtout pas en remplacement pur et simple.

Simon Mueller, co-fondateur du think tank The Future Society à la Harvard Kennedy School, doute que la réalité du terrain soit aussi idyllique pour nos camarades de chair et de sang. Car au delà des discours de façade il y a une réalité technique et économique difficile à contourner.

Regard.

Le contributeur: