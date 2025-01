Altares Dun & Bradstreet acquiert Companyweb pour renforcer sa présence sur le marché belge

Altares Dun & Bradstreet, acteurs des données d’entreprise en France et au Benelux, a annoncé l’acquisition de Companyweb, un acteur majeur de l’information financière et extra-financière en Belgique. Cette opération s’inscrit dans une stratégie visant à élargir ses services auprès des petites et moyennes entreprises (PME) en Belgique, tout en renforçant son rôle de leader dans la région.

Une croissance locale accélérée

Depuis 2018, Companyweb a bénéficié du soutien de Sofindev, un fonds de capital-investissement, qui a permis à l’entreprise de doubler son portefeuille de clients et de consolider sa réputation comme fournisseur d’analyses fiables pour des milliers de PME. Sous la direction d’Ilse Getteman et de Pieter Van de Wiele, Companyweb a également développé des outils avancés s’appuyant sur des technologies innovantes, pour aider les entreprises à mieux gérer leurs risques et à prendre des décisions éclairées.

Des synergies stratégiques

L’intégration de Companyweb dans Altares ouvre la voie à des synergies stratégiques. Companyweb continuera à opérer de manière indépendante tout en tirant parti de l’expertise d’Altares en data science, intelligence artificielle et machine learning. Ces compétences renforceront l’offre de Companyweb, notamment en enrichissant ses analyses financières et en répondant aux besoins croissants des PME en matière de gestion des risques.

« Nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli ces dernières années. Cette acquisition nous offre un partenaire idéal pour concrétiser nos ambitions de croissance », déclare Ilse Getteman, Managing Director chez Companyweb. « Grâce à l’expertise d’Altares, nous allons continuer à développer Companyweb et à mieux soutenir nos clients. »

Un partenariat soutenu par Naxicap Partners

Altares Dun & Bradstreet bénéficie du soutien de Naxicap Partners, son partenaire en capital-investissement, pour mener à bien cette opération. Ensemble, ils visent à consolider leur leadership sur le marché des données d’entreprise au Benelux. Cette acquisition constitue également une étape clé dans l’élargissement de leur offre destinée aux PME, un segment essentiel pour le développement économique local.

La finalisation de l’opération est prévue d’ici mars 2025, sous réserve des conditions habituelles de clôture. Les détails financiers de la transaction restent confidentiels.