TikTok : vers une reprise sous conditions / OpenAI dévoilera ses projets au gouvernement le 30 janvier / L’autoritarisme infiltre la Silicon Valley

TikTok a annoncé être en phase de restauration de ses services aux États-Unis en vue d’une reprise. Cette décision fait suite à des négociations avec l’administration Trump.

L’application, utilisée par plus de 170 millions d’Américains, était hors ligne ce week end en vigueur d’une loi interdisant TikTok pour des raisons de sécurité nationale. Le président Trump a toutefois décidé d’étendre le délai d’application de certaines restrictions afin de laisser place à des négociations visant à garantir la souveraineté des données.

Cette annonce qui est suspendue à un Executive Order, reste aussi conditionnée à la coopération des fournisseurs technologique et partenaires de TikTok: enfreindre la loi américaine pourrait leur couter une amende de plusieurs centaines de millions de dollars.

Une reprise conditionnée à des solutions de long terme

Donald Trump a précisé qu’il envisageait cette décision dans le cadre un partenariat stratégique pour TikTok, permettant aux entreprises américaines de prendre une participation majoritaire dans une société de droit américain. Parmi les options évoquées, une collaboration avec Oracle (fournisseur technologique de TikTok aux Etats Unis) et Walmart, initialement discutée en 2020, pourrait être réactivée, aux cotés de l’hypothèse X que nous évoquions la semaine dernière, Amazon pourrait également être dans les rangs, particulièrement intéressé par TikTok Shop

Un impact économique immédiat

La fermeture temporaire de TikTok a provoqué une vague de réactions dans les secteurs économiques liés à l’application. De nombreuses entreprises, notamment dans l’e-commerce et le marketing, ont dû réagir rapidement pour trouver des solutions alternatives. Les recherches de VPN ont explosé, et des influenceurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la pérennité de leurs activités

Nous avons interrogé dimanche après midi Pierre Poignant, CEO d’ESSOR une société qui vend ses produits notamment via TikTok Shop et fin analyste des relations sino américaines au sujet de Interdiction de l’impact pour les marques et les créateurs?

Meta en mode commando, « on ne sait jamais ça pourrait marcher »

Suite au retrait de CapCut des app stores américains dans le cadre du bannissement de TikTok, Meta a annoncé le lancement imminent d’Edits, une application de montage vidéo dédiée aux créateurs. Adam Mosseri, directeur d’Instagram, a précisé que « Edits » s’adresse aux professionnels du contenu avec des outils avancés, une caméra de haute qualité et une intégration directe avec Instagram pour analyser les performances des vidéos. L’application sera disponible sur iOS dès le mois prochain, suivie d’une version Android

OpenAI dévoilera ses nouveaux projets devant le gouvernement américain le 30 janvier

Sam Altman, CEO d’OpenAI, rencontrera des responsables américains le 30 janvier pour présenter des « super agents » dotés d’une expertise équivalente à celle d’un doctorant. Ces systèmes, capables d’analyser des données complexes et capable d’automatisation de tâches à haute valeur ajoutée. Altman profitera également de cette occasion pour discuter de sa feuille de route économique de l’IA aux États-Unis, insistant sur l’importance d’une collaboration public-privé pour accompagner l’expansion technologique.

Sam Altman, CEO d’OpenAI, qualifie cette période d’ »Intelligence Age », où l’IA peut apporter un niveau de prospérité sans précédent. Cette transformation nécessite une expansion massive des capacités informatiques. La feuille de route présentée sert de base à l’initiative « Innovating for America ».

Sam Altman met en avant l’importance d’investir dans les infrastructures nécessaires pour soutenir l’essor de l’IA :

Centres de données , pour traiter des volumes croissants de données.

, pour traiter des volumes croissants de données. Fabrication de semi-conducteurs , essentiels pour les systèmes d’IA.

, essentiels pour les systèmes d’IA. Centrales énergétiques, pour répondre aux besoins accrus en énergie des systèmes avancés.

Dans ce Blueprint, Sam Altman met en garde contre une fuite des investissements vers des projets soutenus par la Chine, estimant que 175 milliards de dollars de fonds mondiaux attendent des opportunités dans l’IA.

L’UE intensifie son enquête sur X et ses algorithmes de recommandation

La Commission européenne a exigé de X la divulgation complète des récents ajustements apportés à son algorithme de recommandation. Cette enquête, élargie vendredi, vise à évaluer l’impact de la plateforme sur la politique européenne, notamment en Allemagne, où des allégations de promotion de contenus d’extrême droite ont été soulevées.

La Commission a également émis une ordonnance de rétention pour garantir l’accès aux documents liés à la modération et à l’amplification des contenus. Ce développement intervient après que le chancelier Olaf Scholz ait dénoncé le soutien d’Elon Musk à l’Alternative für Deutschland (AfD), un parti désigné en partie comme extrémiste par les services de renseignement allemands.

X pourrait faire face à des sanctions financières pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires mondial, en cas de violations du Digital Services Act.

L’autoritarisme infiltre la Silicon Valley et la politique américaine

Retenez son nom, Curtis Yarvin, longtemps relégué aux marges de la pensée politique, s’impose désormais comme une influence majeure dans les coulisses des acteurs de la tech et auprès de nombreux politiques aux États-Unis. Défenseur d’une « monarchie » américaine dirigée par un leader, véritable CEO, Yarvin incarne une offensive idéologique antidémocratique qui séduit de plus en plus. Son projet? renverser la démocratie, qu’il considère comme un modèle dépassé, rongé par l’inefficacité et incapable de répondre aux aspirations populaires. Il trouve sa source d’inspiration dans Franklin D. Roosevelt, qu’il dépeint comme un « dictateur bienveillant » ayant dirigé le New Deal avec autorité. Jusqu’à présent marginalisé, ses thèses trouvent un écho croissant auprès de personnalités influentes comme Peter Thiel, Marc Andreessen et des membres de l’administration républicaine entrante. Un signal faible à ne pas occulter.

Les Européens aiment-ils Elon Musk ?

Les Européens sont partagés sur Elon Musk, à en croire la 2nd édition de l’ELONSCORE de janvier dévoilé par Harris Interactive en partenariat avec le fonds d’investissement FRST CAPITAL. Ainsi l’Italie affiche le plus haut niveau d’adhésion avec 51 % d’opinions favorables, suivie par la France, la Suède et le Royaume-Uni à 36 %, et l’Allemagne à 33 %. Chez les moins de 35 ans, l’engouement est nettement plus marqué, atteignant 57 % en Italie et 51 % en France.

Si des écarts importants apparaissent entre les sexes, les revenus ne semblent pas influencer les résultats. Comparativement, Musk dépasse Donald Trump en France (21 %, selon Ipsos) et s’approche de son score américain (37 %, selon PBS). Un score qui le place entre fascination pour l’innovation et scepticisme, l’Europe reste aujourd’hui divisée.

eToro vise une IPO aux États-Unis avec une valorisation de 5 milliards de dollars

La plateforme de trading en ligne eToro a déposé confidentiellement une demande d’introduction en bourse (IPO) aux États-Unis, visant une valorisation de 5 milliards de dollars. L’entreprise, spécialisée dans le trading pour les particuliers, avait été valorisée à 3,5 milliards de dollars en 2023.

GENERATION ANXIEUSE, un livre à mettre entre toutes les mains avant qu’il ne soit trop tard.

Dans son nouvel ouvrage Generation Anxiété, Jonathan Haidt analyse les effets dévastateurs de l’irruption des smartphones et des réseaux sociaux entre 2010 et 2015 sur la santé mentale des adolescents. Il pointe une montée inquiétante de l’anxiété, de la dépression et des suicides, en particulier chez les filles, directement liée à l’usage massif des écrans.

Haidt identifie quatre facteurs clés de cette crise : privation sociale, fragmentation de l’attention, manque de sommeil et addiction comportementale. Il souligne également la responsabilité des parents, des écoles, des gouvernements et des entreprises technologiques, qu’il accuse de se comporter comme l’industrie du tabac en exploitant les vulnérabilités des jeunes pour maximiser leur engagement.

Generation Anxiété s’impose comme un ouvrage essentiel pour comprendre cette crise et agir collectivement pour protéger les générations futures.

L'école Polytechnique recherche un(e) Directeur Entrepreneuriat & Innovation (F/H) pour piloter sa stratégie d'innovation et d'accompagnement entrepreneurial. Sous la responsabilité du Directeur de l'enseignement et de la recherche, et en lien avec la présidence, ce poste stratégique supervisera les pôles incubateur, prototypage et technologies, ainsi que support et communication (20 collaborateurs).

Profil attendu : formation scientifique ou ingénieur, expérience significative en innovation et entrepreneuriat, maîtrise de l'anglais, et compétences avérées en gestion d'équipe, partenariats stratégiques et financement. Un rôle clé au cœur d'un environnement international et tourné vers l'avenir.

