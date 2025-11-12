AMENITIZ lève 38 millions d’euros pour équiper les hôteliers indépendants à l’ère de l’IA

C’est dans un petit établissement familial des Alpes suisses qu’Alexandre Guinefolleau, fondateur d’Amenitiz, a observé les difficultés de ses parents à moderniser leur hôtel. Les réservations se notaient encore dans des carnets, les factures étaient écrites à la main et les paiements se faisaient sur place. En cherchant à digitaliser l’activité, il découvre un marché saturé d’outils complexes, conçus pour les grandes chaînes, inadaptés aux indépendants. De cette expérience est née l’idée d’une plateforme construite pour eux.

Amenitiz s’est imposée en quelques années comme un acteur central de l’hôtellerie indépendante européenne. Sa solution regroupe sur une même interface la gestion des réservations, la facturation, la tarification dynamique et la distribution. Elle équipe aujourd’hui plus de 15 000 établissements à travers le continent. L’entreprise a aussi développé des outils spécifiques comme PriceAdvisor, un système de revenue management adapté aux petites structures, qui permet selon la société d’accroître les revenus de 20 à 40 % en moyenne.

L’autre produit clé, Amenitiz Boost, vise à améliorer la visibilité des hôtels sur Google Hotel Ads et les métamoteurs. Il repose sur un modèle simplifié, sans gestion de campagnes ni coûts au clic, les hôteliers ne payant qu’à la réservation.

La société prépare désormais une nouvelle étape. Alexandre Guinefolleau estime que l’intelligence artificielle va rebattre les cartes du secteur : « L’intelligence artificielle va tout transformer : la manière dont les voyageurs planifient et réservent leurs séjours, la façon dont les hôtels communiquent avec leurs clients et la manière dont les hôteliers automatisent leur travail quotidien. » Il imagine un système capable non seulement d’identifier les marchés les plus rentables, mais aussi de traduire automatiquement le site d’un hôtel et de lancer des campagnes ciblées.

Selon une étude citée par Amenitiz, 80 % des réservations effectuées en mode IA aboutissent directement auprès des opérateurs, contre 13 % via les plateformes intermédiaires. L’IA pourrait donc inverser le rapport de force historique entre hôteliers et agences en ligne, en redonnant aux indépendants l’accès direct à leur clientèle.

Fondée en 2017 à Barcelone, Amenitiz emploie plus de 200 personnes. La société a levé 45 millions de dollars, soit environ 38 millions d’euros, lors d’une série B menée par Eight Roads et Chalfen Ventures. Ce tour de table fait suite à une levée de 25 millions d’euros en 2022. Il doit permettre d’accélérer le développement produit et d’étendre la présence européenne. Amenitiz a été fondée par Alexandre Guinefolleau, Emma Jaworski et Pierre-Antoine Laporte.