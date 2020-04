[Appel à candidatures] Explorons vos idées, Avançez avec Obratori !

Obratori, L’Occitane Innovation Lab est le startup studio du Groupe L’Occitane

Véritable explorateur d’idées, Obratori dédie une équipe pluridisciplinaire à la création et à l’accompagnement de startups.

Créé en septembre 2018 pour favoriser l’émergence de nouveaux produits et services qui réinventeront notre quotidien, changeront notre façon de vivre et de consommer, en accélérant le time to market des nouveaux projets, en créant ou accélérant des jeunes pousses.

Type de projets/candidats recherché

Startup Studio / Accélérateur spécialisé dans les domaines du Bien-être, Innovations digitales (Retailtech, e-santé, plateformes, marketplace, SaaS) , Tech for Good, OBRATORI révèle vos idées et transforme vos découvertes en succès.

Les critères de sélection

– Caractère innovant de votre solution (Projets développant des méthodologies, des technologies, des services et des solutions industrielles ambitieuses, innovantes et durables)

– Crédibilité et sérieux du business plan

– Potentiel de développement économique

– Qualité et complémentarité de l’équipe porteuse du projet

Les prix/donations

Sous réserve d’un retour favorable du Comité de Sélection, vous pourrez intégrer le Startup Studio OBRATORI à Marseille:

Dotation:

– investissement minoritaire,

– accompagnement sur-mesure par équipe pluridisciplinaire,

– accès à un espace de travail pendant 23mois,

– accès aux laboratoires cosmétiques et FabLab.

Le calendrier

Etape 1 : Candidature via on-line application form

Etape 2 : Etude de votre candidature

Etape 3 : Si votre candidature nous intéresse, nous vous recontacterons dans les plus brefs délais afin de programmer avec vous un entretien en visioconférence.

Date et heure de limite de candidature : 30/09/2020 12:00

