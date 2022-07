[Appel à candidatures] Rejoignez le programme X-Up de l’incubateur Drahi-X Novation Center de l’École polytechnique

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

L’incubateur « Drahi-X Novation Center » de l’École polytechnique a accompagné 74 startups depuis 2015 dans des secteurs aussi variés que la Medtech, la Greentech, la Biotech, la mobilité, la cybersécurité, l’industrie 4.0, le Edtech, la Fintech… D’une durée de 8 mois, il accompagne des startups issues du monde de la recherche mais également tous porteurs de projets innovants dans le développement de leur technologie de rupture avec pour objectif la création d’entreprise.

Qui peut candidater ? Tout(e) porteur(se) de projet deep-tech peut candidater à condition de porter un projet à forts enjeux technologiques, Polytechnicien ou non.

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME X-UP ?

Structurer et dé-risquer ton projet entrepreneurial,

Développer ton Minimum Viable Product et trouver tes premiers clients,

Préparer ta première levée de fonds et élargir ton réseau,

Vous voulez entreprendre dans des secteurs à forte valeur technologique ? Nos thématiques prioritaires :

Green Tech,

Health Tech (Bio Tech & MedTech)

Industrie 4.0,

Defense / New Space,

Transport & Mobility.

Mais aussi.. (tous projets à fort enjeu technologique sera étudié)

Robotique,

IOT,

Future of Work,

Energy,

Smart cities,

etc…

Candidatez avant le 31.08.2022 pour développer votre entreprise dans un cluster d’innovation de rang mondial.

MODALITÉS & DATES CLÉS

16 mai – 31 août > Appel à candidatures 22/23 septembre > Pitchs de sélection Fin septembre > Résultat de la sélection 10/21 octobre > Programme de pré-incubation 7 novembre > Démarrage de la période d’incubation 15 Juin 2023 > Demo Day

LES FORCES DU PROGRAMME X-UP

Un accompagnement pluridisciplinaire de 8 mois : expertise scientifique, fabrication, légal, communication, marketing, etc.

Pour chaque projet, un coaching par un entrepreneur en résidence et le support de plusieurs mentors Alumni de l’X

Une bourse de 15000€ allouée à chaque projet

L’accès au X-FAB, notre espace de prototypage et de pré-industrialisation (plus de 50 machines disponibles sur 1000 m2).

Une préparation à la recherche de financements et des rendez-vous réseaux avec des investisseurs (fonds de capital-risque, Family Offices, Business Angels)

La force du réseau polytechnicien : étudiants, Alumni, startups, laboratoires, etc.

Des opportunités de rayonnement offertes via la participation aux salons SPRING et VIVATECH

La mise en avant de votre startup sur nos supports de communication

La possibilité de participer à l’European Venture Program de l’alliance EUROTECH

Une expérience probante dans l’accompagnement de startups : 74 à ce jour avec de beaux succès !

Retrouvez plus d’informations sur le site de l’incubateur X-UP de l’École polytechnique !

Depuis 1794, l’École polytechnique forme des ingénieurs au plus haut niveau. La dimension scientifique et technologique combinée à un écosystème unique permettent aujourd’hui à l’école d’accompagner et d’incuber certaines des start-up technologiques les plus innovantes du pays. Avec nos programmes et dispositifs d’accompagnement X-Up, X-Tech, X-Fab et X-Corporate, notre vocation est de répondre à tous les besoins des acteurs de l’innovation grâce à notre accélérateur et notre incubateur mais aussi des outils de financement, des espaces de coworking et de prototypage pour favoriser la créativité et l’émergence de projets entrepreneuriaux à fort potentiel.