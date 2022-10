[Appel à candidatures] Start Innovation Business Awards CIC : un tremplin pour les entreprises innovantes

A cette occasion, Romain LAQUES, Directeur de l’agence entreprises Aude-Roussillon et responsable de la Filière innovation CIC Sud Ouest, fait le point sur le dispositif d’accompagnement de la banque et sur les conditions de participation au concours.

Quel dispositif innovation est en place ?

Nous sommes présents sur tout le territoire du Sud-Ouest avec des représentants et des partenariats locaux. Le CIC Sud Ouest a un représentant en Nouvelle Aquitaine, Etienne Pellon, et deux représentants en Occitanie : Franck Drouet à Montpellier et fabrice Colrat à Toulouse. Nous sommes au cœur des écosystèmes où nous travaillons au quotidien avec nos partenaires, notamment avec la French Tech Toulouse dont nous venons de signer le partenariat. Cela nous permet d’être en contact direct avec les dirigeantes et dirigeants des sociétés innovantes de notre territoire. Le contact en local est clé, il permet une véritable réactivité dans l’accompagnement des start-up.

Quel est votre rôle ?

Nous sommes là pour accompagner l’ensemble des sociétés innovantes et leur apporter toutes les solutions et outils que nous mettons à disposition de nos clients dirigeants de PME, ETI ou même Grand Groupe. C’est pour cela que nous sommes intégrés aux centres d’affaires locaux. Nous pouvons ainsi proposer du financement, des solutions de mobilisation du poste client, de l’accompagnement à l’international…

L’idée est d’être en avance de phase afin de faciliter la vie de nos clients en leur offrant des services adaptés à leurs besoins.

A qui s’adresse le concours Start Innovation Business Awards CIC ?

A toutes les sociétés innovantes, et pas uniquement les jeunes pousses. Nous avons une catégorie du concours consacrée aux scales-up. Au-delà du concours, nous donnons un coup d’accélérateur à leurs projets tout en donnant une belle visibilité. Pour les finalistes, c’est l’occasion de rencontrer nos meilleurs experts pour répondre des préoccupations spécifiques aux scales-up : fonds propres, ingénierie sociale ou encore accompagnement à l’international. Nous leur permettons également de les mettre en réseaux avec l’écosystème innovation local, régional et national. Nous les invitons à postuler pour découvrir plus en profondeur notre accompagnement.

Appel à candidatures jusqu’au 20 octobre

Toutes les informations sur le site du CIC Sud Ouest.