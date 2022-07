[Série F] Contentsquare lève 600 millions de dollars et double sa valorisation à 5,6 milliards

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

La licorne française Contentsquare, spécialisée dans l’analyse du comportement des internautes, a annoncé jeudi un nouveau financement de 600 millions de dollars, lui permettant de doubler sa valorisation à 5,6 milliards de dollars, selon un communiqué. Ce tour de table est constitué de 400 millions de dollars en fonds propres levés auprès du fonds d’investissement Sixth Street, de plusieurs investisseurs existants dont Bpifrance, Eurazeo, KKR ou Softbank, rejoints par la banque d’investissement Liontree. Ils sont complétés par un emprunt de 200 milliards de dollars contracté auprès de plusieurs banques.

L’opération doit permettre à Contentsquare « d’accélérer ses investissements dans l’innovation », notamment par des acquisitions, et de « soutenir son développement international », selon le communiqué. L’entreprise rejoint ainsi le club restreint des jeunes pousses françaises en course pour devenir des « décacornes », des sociétés dont la valeur atteint 10 milliards de dollars. Pour rattraper son retard sur les Pays-Bas ou la Suède, le gouvernement a fixé l’objectif d’atteindre cinq sociétés de cette taille en 2025, et dix en 2030. Le podium des plus importantes licornes françaises, des entreprises valant plus d’un milliard de dollars, est complété par Doctolib et Back Market, qui pèsent chacune 5 milliards de dollars.

Hyper-croissance

Née d’un projet d’étudiant transformé en start-up en 2012 par Jonathan Cherki, diplômé de l’école de commerce Essec, Contentsquare avait déjà signé en mai 2021 la plus grosse levée de fonds de la French Tech (500 millions de dollars). L’entreprise parisienne vend des outils logiciels permettant d’analyser les comportements d’un internaute sur un site ou une application donnée (mouvements de la souris ou du doigt sur l’écran, temps passé sur une page, déplacement à l’intérieur du site…). Ces outils en tirent des recommandations pour le propriétaire du site, en vue de maximiser son « taux de conversion », c’est-à-dire la propension de l’internaute à acheter les biens ou services proposés. BMW, Rakuten, Sephora, Gucci ou Ikea font partie des groupes qui les utilisent.

Contentsquare revendique « plusieurs centaines de millions de dollars de revenus récurrents annuels (ARR) » et une hyper-croissance de son chiffre d’affaires, dans un marché estimé par l’entreprise à 34 milliards de dollars. « Nous avons une vision claire de notre développement pour les vingt prochaines années, ce n’est que le début de l’aventure », a commenté Jonathan Cherki, cité dans le communiqué.