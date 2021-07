Après avoir levé un demi-milliard de dollars, Contentsquare s’offre la startup Upstride

Spécialiste de l’analyse du fonctionnement des sites web et des applications, Contentsquare est en quête de nouvelles innovations pour affiner la manière dont sa technologie analyse le parcours des internautes. La licorne française mise notamment sur l’intelligence artificielle pour améliorer son approche. C’est donc dans ce cadre qu’elle annonce l’acquisition de la start-up Upstride, spécialisée dans le machine learning. Les modalités financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.

Fondée en 2019 par Gary Roth, Wilder Lopes et Arthur Segard, cette jeune pousse a développé une API permettant de créer et déployer des modèles d’intelligence artificielle sans que cela ne nécessite une masse colossale de données et une forte puissance de calcul, comme il est de coutume dans le secteur. De cette manière, Upstride rend l’intelligence artificielle par réseaux de neurones (deep learning) plus accessible aux entreprises avec une approche moins coûteuse et moins chronophage. Pour financer son développement, la société a levé 3 millions de dollars depuis sa création (360 Capital, Entrepreneur First, Pierre Kosciusko-Morizet…).

«L’IA va permettre de complètement repenser les parcours digitaux»

Avec Upstride, Contentsquare se dote d’un levier supplémentaire pour renforcer son pôle dédié à l’intelligence artificielle. Les 14 ingénieurs de la start-up française, provenant d’entreprises comme Facebook, Samsung, Parrot ou encore GoPro, vont en effet rejoindre l’équipe Data Science de Contentsquare. «Les données sont le cœur de notre solution, et Upstride abrite certains des talents les plus créatifs et les plus innovants de la Tech. Nous sommes très heureux d’accueillir Upstride dans la famille Contentsquare et de commencer à repousser ensemble les nouvelles frontières de l’IA», indique Jonathan Cherki, fondateur et CEO de Contentsquare. «L’IA va permettre de complètement repenser les parcours digitaux afin d’améliorer significativement notre expérience en ligne. Analysant déjà des milliards d’interactions utilisateur quotidiennement, Contentsquare est idéalement placé pour mener cette transformation et devenir l’une des plus grandes entreprises Tech au monde», ajoute Gary Roth, co-fondateur et CEO d’Upstride.

Cette acquisition intervient moins de deux mois après un tour de table de 500 millions de dollars de Contentsquare. Cette levée, qui est la plus grosse réalisée dans l’histoire de la Tech française, a porté la valorisation de la licorne tricolore à 2,8 milliards de dollars. Ce financement doit permettre à l’entreprise, qui compte actuellement 800 employés, de recruter 1 500 personnes supplémentaires au cours des trois prochaines années et d’ajouter de nouvelles briques technologiques à sa plateforme, notamment au travers de rachats. Contentsquare avait débuté ses emplettes à l’été 2019, en mettant la main sur la start-up parisienne Pricing Assistant, qui développe une solution d’optimisation des prix et de l’e-merchandising, et sur son concurrent israélien Clicktale. A ce jour, la licorne française revendique plus de 750 clients, dont BMW, Ikea, Microsoft, Rakuten, Sephora ou encore Verizon. L’entreprise réalise 50% de son chiffre d’affaires aux États-Unis.