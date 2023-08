Après avoir ouvert sa beta publique, OPEN AI lance ChatGPT Enterprise avec pour objectif 1 milliard de dollars de revenus en 2024.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

1,6 milliard de personnes ont été sur le site d’OPEN AI au mois de juin pour découvrir CHATGPT, l’AI en accès libre qui compte plus de 100 millions d’utilisateurs. Les débuts du plan marketing de Sam Altman sont réussis: C’est sur cette base que la startup lance son offre entreprise pour offrir une interface qui va permettre aux entreprises de déployer la solution auprès de leurs collaborateurs et ce avec un haut niveau de confidentialité.

Cette version propose un tableau de bord pour administrer les différentes fonctionnalités accessibles et gérer la manière dont leurs employés utilisent ChatGPT. Parmi les fonctionnalités phares, on compte l’intégration du single sign-on, la vérification de domaine et un tableau de bord fournissant des statistiques d’utilisation.

ChatGPT Enterprise facilite la collaboration grâce à des modèles de conversation partageables. Ces derniers permettent aux employés d’élaborer des workflows internes en s’appuyant sur ChatGPT. Les entreprises désirant aller plus loin ont également la possibilité de créer des solutions entièrement personnalisées grâce à la plateforme API d’OpenAI.

Cette version offre également un accès illimité à la fonctionnalité « Advanced Data Analysis » de ChatGPT, connue sous le nom de « Code Interpreter ». Elle permet à ChatGPT d’analyser des données, de créer des graphiques, qu’elles soient copiée collée ou à partir de fichiers téléchargés et obtenir des insights pertinents.

L’une des caractéristiques clés de ChatGPT Enterprise est son engagement envers la confidentialité des données. OpenAI a pris des mesures pour garantir que les interactions entre les utilisateurs et le modèle restent sécurisées et conformes aux normes de confidentialité. Cela répond aux préoccupations croissantes en matière de protection des données et permet aux entreprises de mettre en place des solutions de communication basées sur l’IA sans compromettre la sécurité des informations sensibles.

En ce qui concerne la tarification, OpenAI a adopté une approche flexible en fixant les prix en fonction de l’utilisation de chaque entreprise, qui peuvent de choisir des plans tarifaires qui correspondent à leurs besoins spécifiques et à leur volume d’utilisation. Cette stratégie de tarification adaptable contribue à démocratiser ChatGPT Enterprise aux entreprises de toutes tailles, qu’elles soient start-ups ou grandes entreprises.

Ce lancement intervient au moment où l’entreprise prévoit de réaliser 200 millions de dollars de chiffres d’affaire contre à peine 30 l’an dernier. Un objectif que Sam Altman a fixé avec ses investisseurs, et qui doit passer à plus d’un milliard l’an prochain. OPEN AI dépenserait en couts d’exploitation plus de 700 000 dollars par jour, et auraient investis plus de 540 millions de dollars l’an dernier dans le développement produit.

La startup emploie près de 1000 collaborateurs, les équipes business development et commerciales ont augmenté de 122% et 180% respectivement ces 12 derniers mois, autre signe de la volonté de l’entreprise de monétiser son offre.

Depuis sa création OPEN AI a levé 11,3 milliards de dollars auprès d’une quinzaine d’investisseurs dont Microsoft. Dès sa création, OPEN AI a été financé par Reid Hoffman (le fondateur de LINKED IN) et Khosla Ventures, suivis notamment par Sequoia Capital, K2 Global, Founders Fund ou encore Adreeessen Horowitz.