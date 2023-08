CYBERSECURITE: les actualités qu’il ne fallait pas manquer cet été

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

De passage ce lundi à la REF 2023, la grande messe des chefs d’entreprise organisée par le MEDEF, les équipes de FRENCHWEB.FR n’ont pas vu un smartphone ou ordinateur portable équipé d’un filtre de lecture sur les équipements utilisés par les différents visiteurs de l’évènement.

Lors du mois de juillet, les attaques de ransomware ont atteint un niveau record selon le groupe NCC qui en a recensé plus de 500, notamment, grâce à l’exploitation d’une faille de sécurité du logiciel de transfert de fichier MOVEit par le groupe de ransomware Cl0p. C’est ce logiciel qui serait également impliqué dans la fuite de données qu’a subi le groupe MAJOREL (ex ARVATO), prestataire de POLE EMPLOI. Une fuite qui intervient au plus mauvais moment pour MAJOREL en cours d’acquisition pour 3 milliards d’euros par TELEPERFORMANCE.

CLOUDNORDIC, une entreprise d’hébergement de cloud basée au Danemark, a subi une attaque de ransomware qui a entraîné la perte de données pour la plupart de ses clients. L’attaque a désactivé tous les systèmes de l’entreprise, y compris son site web et sa messagerie électronique. Les cybercriminels ont chiffré les systèmes des clients ainsi que les sauvegardes, causant la perte d’accès à toutes les données.

Un tribunal britannique a déterminé que Arion Kurtaj, 18 ans, et un adolescent de 17 ans étaient des membres clés de Lapsus$, un groupe ayant piraté des multinationales dont Microsoft et Uber.

Suite à de nombreuses non-conformités aux pratiques prescrites par un décret exécutif de 2021, la Maison Blanche a ordonné aux agences gouvernementales américaines de consolider leur cybersécurité. Cette décision souligne l’importance croissante de la sécurité des informations face aux menaces numériques et met en évidence les lacunes actuelles dans l’application des directives de cybersécurité au niveau gouvernemental.

Interpol a fermé la plateforme basée en Indonésie « phishing-as-a-service » nommée 16shop. Cette dernière était utilisée pour créer plus de 150 000 pages de phishing, compromettant au moins 70 000 personnes dans 43 pays.

Des chercheurs du Royaume-Uni ont mis au point un modèle d’apprentissage profond capable d’intercepter des données en analysant les bruits de frappes au clavier capturés par un microphone. Le modèle affiche une précision impressionnante de 95% et de 93% lorsqu’il est utilisé sur la plateforme Zoom. Cette découverte met en lumière de nouvelles préoccupations en matière de sécurité, notamment lorsque des microphones sont actifs lors de sessions de travail ou de réunions en ligne.

GOOGLE a annoncé l’extension de ses outils de confidentialité, y compris une fonction qui alertera les utilisateurs lorsque leurs informations personnelles apparaissent dans les résultats de recherche. En plus de cette mesure, la société a également mis en place un mécanisme permettant de supprimer des images explicites publiées avec consentement de ses résultats de recherche. Ces initiatives s’inscrivent dans l’effort continu de Google pour protéger la vie privée de ses utilisateurs et offrir un contrôle plus granulaire sur leurs données personnelles.

CLOUDFARE, la société de sécurité et de performance Internet, a annoncé un chiffre d’affaires du deuxième trimestre de 308,5 millions de dollars, en hausse de 32 % par rapport à l’année précédente, dépassant légèrement les estimations de 305,6 millions de dollars. En outre, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires du troisième trimestre supérieur aux attentes et a relevé ses prévisions pour l’exercice fiscal 2023.

La société de cybersécurité basée à Boston, Rapid7, a annoncé le licenciement de 18% de son effectif, soit environ 470 personnes. Malgré cette nouvelle, l’entreprise a également rapporté une augmentation de son chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre, avec une hausse de 14% par rapport à l’année précédente pour atteindre 190 millions de dollars. Cependant, la perte nette a augmenté de 69% pour s’établir à 67 millions de dollars.