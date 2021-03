Après Jeff Bezos chez Amazon, Marc Benioff va-t-il quitter son poste de PDG chez Salesforce?

Le célèbre co-fondateur de Salesforce pourrait quitter cette année son poste de PDG pour rejoindre le comité exécutif en tant que président. C’est en tout cas ce que rapportent des sources citées par l’agence de presse britannique Reuters, qui ont suggéré que Marc Benioff pourrait être remplacé par Bret Taylor, l’actuel COO de l’entreprise.

Ce dernier, un ingénieur diplômé de Stanford, a été l’un des principaux acteurs de la récente et plus importe acquisition de Salesforce, à savoir le rachat Slack pour 27,7 milliards de dollars. Avant de rejoindre Salesforce, Bret Taylor a travaillé chez Facebook en tant que directeur technique du réseau social, où il a laissé son empreinte en créant le célèbre bouton «like» repris par la plupart des réseaux concurrents.

Néanmoins, cette nomination ne pourrait intervenir que dans quelques mois étant donné que la période de Covid-19 a amplifié le télétravail et, de ce fait, stimulé la concurrence dans le domaine des outils de collaboration en entreprise. Salesforce livre en effet une bataille féroce contre Microsoft et Oracle dans le domaine des logiciels d’entreprise.

Dans les pas de Jeff Bezos?

Pour le moment, ni Salesforce ni Bret Taylor n’ont souhaité commenter ces informations. Marc Benioff, dont la fortune est estimée à 8,5 milliards de dollars selon Forbes, a montré un interêt croissant pour d’autres secteurs comme celui des médias, avec le rachat du Time Magazine pour 190 millions de dollars en 2018, ou pour des actions philanthropiques qu’il mène avec sa femme Lynne Benioff.

Cette année, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos a également laissé sa place de PDG pour rejoindre le conseil d’administration du groupe et pouvoir se concentrer sur d’autres projets. Le milliardaire a notamment pour ambition de construire un vaisseau destiné à assurer des livraisons de fret sur la Lune via sa startup Blue Origin. Il partage cette engouement pour le domaine spatial avec Elon Musk, qui l’a récemment détrôné à la place d’homme le plus riche du monde.