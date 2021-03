[BOOTSTRAP] Comment Arianee est passé à l’étape de seed avec une levée de fonds de 8 millions d’euros

Lancé en 2017 par plusieurs figures de l’industrie du luxe et de la blockchain, à l’instar d’Alexandre Cognard et Christian Jorge, fondateurs de Vestiaire Collective, et de Frédéric Montagnon, co-fondateur de LGO (ex-Legolas Exchange), Arianee, qui opère sous le statut d’association loi 1901 à but non-lucratif, mise sur la blockchain pour convaincre les concurrents d’une même industrie à s’unir autour d’un même système d’information.

Un projet ambitieux dont la première étape a été développée en mode bootstrap. Frederic Montagnon nous explique les raisons de ce choix et comment il s’intègre dans une stratégie qui répond aux besoins de développement de l’entreprise, et s’aligne sur la maturité et les contraintes qui s’imposent aux fonds d’investissement

BPI France et ISAI viennent d’annoncer un financement de 8 millions d’euros dans Arianee, aux cotés de Cygni Labs, Noia Capital et d’entrepreneurs de la FrenchTech (Thibaut Elziere, Jonathan Cherki, Jonathan Benhamou, Clément Buyse).

