Après l’euphorie des GLP-1, les investisseurs misent sur les parcours structurés : que vaut réellement l’approche de la startup ANNETTE ?

L’essor des traitements GLP-1 a ouvert une nouvelle étape pour la prise en charge de l’obésité, transformant une pathologie chronique en marché prioritaire pour les industriels comme pour les plateformes de santé numérique. Mais l’euphorie initiale a laissé place à une réalité plus complexe car ces traitements ne suffisent pas sans un suivi nutritionnel et médical continu. Les investisseurs réévaluent désormais leurs convictions et privilégient des modèles intégrés capables de superviser l’usage de ces molécules sur la durée.

La startup Annette apparaît comme l’un des premiers acteurs français à structurer un parcours complet dédié aux personnes vivant avec l’obésité et aux patients sous GLP-1. La startup articule un modèle clinique fondé sur la combinaison d’un compagnon-app et d’une équipe pluridisciplinaire composée de diététiciens, psychologues, coachs, médecins, et coordonnée autour d’un même objectif à savoir réduire les risques, stabiliser les résultats et sécuriser l’usage des traitements. L’approche repose sur l’analyse croisée de données cliniques (adhésion, effets secondaires) et subjectives (faim, satiété, énergie), permettant un ajustement du suivi et une intervention précoce en cas de dérive.

Cette stratégie répond à la problématique de prise en charge et suivi des patients. Les études menées aux États-Unis montrent qu’en l’absence d’accompagnement, les taux de regain de poids sont élevés, les troubles digestifs mal gérés, et les arrêts de traitement fréquents. Les parcours numériques deviennent un maillon indispensable pour absorber la demande, standardiser la qualité du suivi et maintenir des résultats dans le temps.

Annette revendique aujourd’hui plus de 1 000 patients suivis, un taux de rétention de 90 % à trois mois, un NPS de +70 et une perte de poids moyenne supérieure aux résultats observés en essais cliniques. Des performances qui s’expliquent, selon la société, par la structuration du parcours.

Annette annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès de Redstone, Ring Capital, AFI Ventures (Ventech), Clover VC et Gfund afin d’accélérer la personnalisation de son compagnon clinique, élargir son réseau médical et renforcer son action sur la prévention et l’éducation autour de l’obésité et de l’usage responsable des GLP-1.

Annette a été fondée par François-Xavier Trancart et Gwen Le Calvez, deux entrepreneurs aguerris. Avant Annette, François-Xavier Trancart a créé et dirigé Artsper, devenue en dix ans la principale marketplace européenne d’art contemporain et Gwen Le Calvez a cofondé Birdie en 2017, après une expérience personnelle qui l’a confronté aux limites du système de soins de longue durée ; en sept ans, Birdie est devenue l’une des scale-ups les plus influentes de l’age-tech européenne. Au cœur de ce projet, le Dr Lysiane Jubin incarne la dimension clinique. Médecin nutritionniste et spécialiste reconnue de l’obésité, elle a exercé plusieurs années à l’Hôpital Européen Georges Pompidou.