Arkéa se désengage de la FinTech Budget Insight au profit d’un fonds américain

Acquise en 2019 sous l’ère de Ronan Le Moal, Budget Insight venait compléter le portefeuille de FinTech du groupe bancaire Arkéa déjà bien garni avec Fluo, Linxo, Pumpkin, Yomoni, Grisbee et bien entendu Leetchi. La nouvelle direction d’Arkéa revoit ses détentions FinTech et se défait d’une grande partie de Budget Insight, dont elle ne conserve que 25% du capital. C’est le fonds d’investissement américain Providence Strategic Growth (PSG), qui met la main sur la société après avoir fait l’acquisition de l’éditeur de CRM Sellsy.

Fondé en 2012 par Romain Bignon, Budget Insight déploie une API permettant à ses clients et à leurs utilisateurs finaux d’agréger des données et documents financiers et d’effectuer des paiements. La startup revendique à ce jour plus de 200 sociétés et institutions clientes, dont des banques, assurances et gestionnaires d’actifs français, ainsi que plusieurs FinTech comme Finfrog, Alma, Pledg, ou encore Pennylane.

«Un marché qui se transforme avec le développement de l’Open Finance»

L’arrivée du fonds américain à son capital lui permet de disposer de 31 millions d’euros supplémentaires, qu’elle entend utiliser pour se développer en Europe et aux États-Unis. Budget Insight, qui compte une centaine de collaborateurs, prévoit également de renforcer ses effectifs et a déjà ouvert 50 postes sur l’année 2022 pour étoffer ses équipes Tech, produits et commerciales. La startup a réalisé un chiffre d’affaires proche de 7 millions d’euros en 2021.

« De notre point de vue, Budget Insight occupe une position stratégique sur un marché des services financiers qui se transforme profondément avec le développement de l’Open Finance », commente Romain Railhac, Managing Director chez PSG. « Nous sommes convaincus que ce marché se structurera, au niveau européen, autour d’un nombre limité d’acteurs clefs dont Budget Insight fait partie. Son engagement et son ambition de fournir aux institutions et entreprises de services financiers une connectivité complète, sécurisée et à forte valeur ajoutée nous a séduit. Notre accompagnement doit lui permettre de développer rapidement sa présence en Europe et d’étoffer encore son offre. »

Reste à savoir si ce désengagement est une prémisse au détricotage de l’écosystème FinTech créé par la précédente direction d’Arkea. Aucune information n’a été communiquée sur le montant des transactions.