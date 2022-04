Carrefour et Daphni lancent un fonds dédié aux startups de la Retail Tech

Dastore, c’est le nom du fonds d’investissement de capital-risque lancé par le géant français de la grande distribution en partenariat avec Daphni, le fonds de Marie Ekeland. À travers Dastore, les deux partenaires entendent soutenir des startups early stage, par le biais de prises de participation minoritaires, en France et à l’international. Carrefour pourra proposer aux startups « des partenariats, un accès facilité aux clients, aux marchés ou aux données utiles à leur développement ».

Le groupe Carrefour s’est déjà laissé séduire par des startups retail prometteuses, à l’instar de Cajoo, auprès duquel il a mené un tour de table de 40 millions de dollars en septembre 2021. Il a également réalisé des acquisitions de startups retail, comme Dejbox en 2020 ou QuiToque en 2018.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la stratégie digitale de Carrefour, qui a annoncé l’année dernière un plan d’investissement dans le numérique de 3 milliards d’euros pour la période 2022-2026. « Investir dans les startups permet à la fois d’accélérer la transformation digitale de Carrefour et de contribuer au développement de ces startups », commente Elodie Perthuisot, Directrice Exécutive E-commerce, Data et Transformation Digitale du Groupe Carrefour.

Data, logistique et nouveaux modèles e-commerce

Le fonds sera focalisé sur les thématiques liées aux nouveaux modèles e-commerce, la data et le digital au service des opérations retail, les services financiers associés, ainsi que les évolutions de la logistique. Des domaines que Carrefour qualifie de « prioritaires » dans sa stratégie numérique.

Pour Daphni, qui accompagne des startups significatives dans le retail à l’instar de Back Market (startup e-commerce la mieux valorisée de la FrenchTech) ou Agua Blanca, Made.com, Stockly et Typology, cette nouvelle étape correspond également à sa stratégie. « Dastore s’inscrit parfaitement dans un des axes stratégiques de Daphni qui est de créer de la porosité entre les startups et les corporates, ici spécifiquement avec Carrefour sur la thématique du Digital Retail », commente Marc Simoncini, Partner chez Daphni.

Du live shopping au quick commerce, Carrefour sur tous les fronts

En début d’année, le géant français a accéléré dans le live shopping en co-créant une société avec le média Brut. La plateforme permet aux utilisateurs de réaliser des achats en ligne en participant à des événements vidéo diffusés en live streaming sur les réseaux sociaux. Le marché mondial du live shopping, estimé à environ 492 milliards de dollars, devrait tripler d’ici à 2025 (1,2 trillion de dollars) selon Accenture.

Fin 2021, Carrefour lançait à Paris un magasin de proximité 100% autonome, inspiré des boutiques Amazon Go, qui permet aux clients d’effectuer leurs courses en 10 secondes et de payer en 10 secondes pour sortir du magasin. Ce lancement est intervenu un mois à peine après celui de « Carrefour Sprint », un service de quick commerce en partenariat avec l’Américain Uber Eats et la startup française Cajoo.