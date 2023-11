ASK A VC: Rodrigo Sepulveda décode le pitch investisseur de NAMASTAY

Nous vous donnons rendez vous tous les 15 jours pour un nouveau rendez vous intitulé [ASK A VC] une émission animée par la Rédaction de FRENCHWEB.FR qui fait décoder la présentation investisseur d’entrepreneurs par Rodrigo SEPULVEDA SCHULZ.

Aujourd’hui nous recevons Frédéric Robles le co fondateur et CEO de NAMASTAY, une startup qui propose une solution de booking et de relation client à destination des hotelliers qui souhaitent reprendre en main leur portefeuille client que se sont accaparés les sites à l’instar de BOOKING.COM

Merci à Frédéric d’avoir accepté de se plier à l’exercice de cette nouvelle émission!

Listen to « ASK A VC: Rodrigo Sepulveda décode le pitch investisseur de NAMASTAY » on Spreaker.