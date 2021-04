AssurTech : Qover, partenaire de Deliveroo et Revolut, lève 20 millions d’euros

Désormais présente dans toute l’Europe, l’AssurTech belge Qover veut doper un peu plus sa croissance. Dans cette optique, elle vient de boucler un nouveau tour de table en série B de 20 millions d’euros mené par Prime Ventures. Cathay Innovation via C. Entrepreneurs, ainsi que les investisseurs historiques, Anthemis et Alven, ont également participé à l’opération. Celle-ci intervient près de deux ans après une levée de 8 millions d’euros. Lors de cette dernière, la société bruxelloise revendiquait près de 50 000 personnes assurées dans 8 pays européens. Elle en revendique désormais plus d’un million dans 32 pays européens.

Jean-Charles Velge, co-fondateur de Qover, nous dévoile les ambitions derrière cette levée de 20 millions d’euros :

A ses débuts, la start-up belge s’est attaquée à la «gig economy», soit l’économie des petits boulots, pour commercialiser des produits d’assurance sur-mesure adaptés aux besoins des travailleurs de plateformes comme Deliveroo. Mais depuis, Qover a élargi son champ d’action, notamment en s’adressant aux marketplaces et aux FinTech. C’est d’ailleurs sur ce dernier segment que la société s’est distinguée il y a quelques mois en signant un partenariat avec la néobanque britannique Revolut, qui compte 15 millions de clients dans le monde, pour lui fournir trois produits d’assurance (une assurance achat, une assurance remboursement et une assurance annulation) dans une trentaine de pays. De quoi s’offrir un sacré levier de croissance à travers l’Europe.

«Le moment est venu d’accélérer notre croissance»

Fondée par Jean-Charles Velge et Quentin Colmant, Qover développe une solution «Insurance-as-a-Service», qui s’intègre dans les plateformes de ses clients via son API ou en marque blanche, pour leur permettre de proposer des offres d’assurance à la demande (assurance voyage, couverture pour les accidents des coursiers, garantie de loyer, protection du revenu…) qui soient flexibles et faciles à mettre en oeuvre. Pour se positionner sur ce marché de l’assurance sur-mesure, la société belge fait office d’assureur, mais le risque est porté par des partenaires à l’image de Lloyd’s of London, Wakam (ex-La Parisienne Assurances), Baloise Insurance ou encore NN Group.

Qover entend s’appuyer sur ce nouveau financement pour gagner des parts de marché en Europe. Dans ce cadre, la société belge prévoit de renforcer ses effectifs, notamment dans les domaines du développement commercial et marketing «pour accélérer l’acquisition de clients et augmenter le chiffre d’affaires». «Le moment est venu d’accélérer notre croissance et d’étendre nos opportunités commerciales à l’échelle mondiale. Nous nous engageons à soutenir toutes les plateformes digitales de la nouvelle économie», indique Jean-Charles Velge, co-fondateur de Qover. Après avoir consolidé sa position sur le Vieux Continent, la start-up bruxelloise n’exclut pas une nouvelle levée de fonds par la suite pour s’étendre au-delà de l’Europe. Ces capitaux pourraient alors permettre à la société d’opter pour de la croissance externe afin d’accélérer son expansion et se rapprocher un peu plus du statut de licorne.

Qover : les données clés

Fondateurs : Jean-Charles Velge et Quentin Colmant

Création : 2016

Siège social : Bruxelles

Secteur : AssurTech

Activité : produits d’assurance à la demande

Financement : 20 millions d’euros en avril 2021, 8 millions d’euros en juin 2019…