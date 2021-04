La crise sanitaire et ses multiples confinements a perturbé les activités. Elle a aussi accéléré des transformations et parfois les a même déclenchées… Ces changements, souvent nécessaires voire vitaux, représentent la plupart du temps des mutations profondes et importantes dans l’entreprise. Qu’ils concernent l’entreprise dans sa globalité ou l’une de ses activités, ces changement peuvent appeler à mobiliser plusieurs équipes, bouleverser des hiérarchies et les rapports de force… Une destruction créatrice initiée pour apporter de la valeur à l’entreprise. Mais par manque de bonnes méthodes, de bons outils, ou d’une bonne communication, ces transformations peuvent aussi être à l’origine d’un chaos sans précédent. La conduite du changement ne s’invente pas. Des règles et des méthodes peuvent aider à baliser le chemin vers le succès. Lors de ce webinar, Amalia Miraoui (Customer Success Manager chez Microsoft dans les équipes TEAMS), Nicolas Lihoud (Head of sales enablement chez Cegid) et Stéphanie Le Nevé (Customer Success Manager chez Letsignit) vous montreront la démarche à suivre pour conduire son changement avec succès. Au cours de ce webinar, vous découvrirez: La place de la méthode dans un projet de change management

Théorie versus pratique, ou quand les prérequis du changement se heurtent au pragmatisme de l’entreprise

Quelle(s) place(s) attribuer au corps communicant lors d'un projet de changement.

Online Form – [Webinar] Bien communiquer pour réussir la conduite du changement : quelle démarche suivre ? – Letsignit

Ce webinar sera présenté par: Amalia Miraoui, Customer Success Manager chez Microsoft dans les équipes TEAMS Nicolas Lihoud, Head of sales enablement chez Cegid Stéphanie Le Nevé, Customer Success Manager chez Letsignit

