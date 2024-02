Au delà de l’algorithme: réinventer le marketing à l’ère de l’IA générative

Quelle place pour l’IA dans le marketing et d’une manière générale pour les entreprises? Quels sont les défis mais aussi les opportunités que nous offre l’IA générative? Comment la créativité va t elle se conjuguer avec et pour quel champ des possibles ?

Autant de questions que nous avons posé à Alban Renard – Directeur Expertise et Innovation CyberCité et Olivier Bertin – Directeur Marketing & Innovation du Groupe Isoskèle.

Au sommaire de cet épisode:

L’IA n’est pas une nouveauté mais connaît une « hype » récente

Si l’IA ne remplace pas la créativité humaine, les professionnels du marketing doivent s’adapter

L’adoption de l’IA dans les entreprises nécessite une approche systémique

L’expérimentation est clé

La gouvernance de l’IA au sein des entreprises est cruciale

