DREAMQUARK intéresse PERMUTE et LINEDATA / BE REAL essaie de reprendre son souffle / DSA, qui est concerné?

BREAKING NEWS:

Ralentissement économique en France : Le numérique et l’industrie touchés

La France fait face à un ralentissement marqué de son économie, particulièrement visible dans le secteur de l’emploi avec un solde net de 81 147 créations d’emplois en 2023, en recul de plus de 40 000 postes par rapport à 2022. C’est ce que montre l’Observatoire Trendeo avec son baromètre annuel qui pointe du doigt le SECTEUR DU NUMÉRIQUE, où le solde net des emplois a chuté des deux tiers par rapport à l’année précédente, malgré une baisse des levées de fonds de 49 %.

Le numérique, qui repose à 78 % sur ces financements pour son développement, est particulièrement touché, avec moins de 1000 levées de fonds en 2023 (moins de 17 % par rapport à 2022), un minimum depuis 2016, et une chute des montants collectés à près de 10 milliards d’EUR, contre 19,2 milliards en 2022. Cette réduction s’est observée dans presque tous les domaines du digital, à l’exception des services liés aux utilités comme l’énergie, l’eau, les déchets et les transports. Plusieurs secteurs ont particulièrement souffert, avec des baisses de plus de 70 % des montants levés, notamment dans le commerce et le e-commerce, le secteur immobilier, les fintechs et les legaltechs.

L’INDUSTRIE perd près de 10 000 emplois nets, avec une baisse de 17 % des créations et une augmentation de 19 % des suppressions d’emplois. Malgré un solde positif de 31 nouvelles usines (137 ouvertures et 106 fermetures), la tendance pourrait s’inverser en 2024.

Ces chiffres reflètent une économie sous tension, où le numérique et l’industrie subissent de plein fouet les effets d’un environnement financier de plus en plus difficile.

BeReal à la recherche d’un nouveau souffle

Le réseau social français BEREAL, malgré son concept novateur sans filtres ni publicités, fait face à une stagnation de son audience, avec 23 millions d’utilisateurs actuels et une baisse notable dans l’engagement des jeunes. En novembre 2022, 21 % des nord-américains âgés de 13 à 17 ans utilisaient l’application, mais ce taux a chuté à seulement 10 % récemment. Cette tendance souligne les défis de BeReal pour maintenir son attrait auprès de la génération Z.

En France, selon l’Année Internet 2023 Médiamétrie pour la partie réseaux sociaux et messageries, BeReal compte 2,6 millions de visiteurs uniques quotidiens (soit en 10e position) bien loin derrière les géants Facebook, qui domine le marché avec 29,3 millions de visiteurs chaque jour (malgré un public vieillissant), et TikTok, qui affiche une augmentation de 35 % pour atteindre 12,8 millions de visites.

Dans le magazine Wired, le COO de BEREAL, Romain Salzman, mentionne rester fidèle à l’esprit initial de l’application : authenticité et instantanéité. Depuis le 6 février, l’application intègre des célébrités et marques avec la fonction RealPeople et RealBrands. La plateforme doit trouver un nouvel élan pour inverser cette tendance de désengagement.

DSA : Qui est concerné et que faire ?

Le 17 février 2024 a marqué un tournant important pour les autorités de régulation des plateformes numériques en Europe, avec l’entrée en vigueur du Règlement sur les Services numériques (DSA). Ce nouveau cadre impose des obligations renforcées en matière de gestion des contenus en ligne. Face à ces nouvelles exigences, chaque pays européen est tenu de nommer un Coordinateur national des Services numériques (DSC) pour veiller à leur application. En France, l’Arcom a été désignée pour endosser ce rôle crucial.

L’autorité de régulation a publié un dossier complet qui fait référence sur le sujet : 5 informations à retenir sur le Règlement sur les services numériques (RSN) ou Digital Services Act (DSA).

L’IA au service du client

La start up américaine SIERRA, fondée par Bret Taylor et Clay Bavor (tous deux ex-employés de Google), s’inscrit dans la vague des chatbots IA qui veulent radicalement changer l’approche du service client. Destinée à des entreprises telles que WeightWatchers et Sonos, l’innovation de cette entreprise vise à remplacer les sites web et applications par des interactions plus intuitives et « empathiques ».

L’approche de Sierra se distingue par l’utilisation de plusieurs modèles d’IA, dont un superviseur pour éviter les erreurs, promettant ainsi une expérience client riche et fluide.

Avec des chatbots capables de comprendre les politiques internes des entreprises et d’offrir des solutions personnalisées, ce type de solutions ambitionne de transformer le service client notamment du secteur du e-commerce et du retail.

IA et Edge computing font bon ménage

L’IA offre de nouvelles perspectives à L’EDGE COMPUTING (informatique en périphérie de réseau), permettant le traitement local des données pour une réponse plus rapide et sécurisée, notamment dans l’industrie et le commerce. Les entreprises Tech Intel et AWS sont particulièrement bien placées sur ce segment. Cette évolution, soutenue par des laboratoires spécialisés, répond à des besoins spécifiques comme la sécurité des données dans des secteurs critiques tels que la santé.

Avec 75 % du traitement des données désormais en périphérie, ce secteur représente un marché de plus de 200 milliards de dollars, soulignant l’importance de l’association entre l’informatique en périphérie, le cloud et les réseaux 5G pour l’efficacité des services IA.

Identifier les produits les plus susceptibles de plaire à certains clients, détecter les profils qui vont bientôt résilier leur contrat, ou encore lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent, tels sont les enjeux quotidiens auxquels sont confrontés les banques et les assureurs. Dans des secteurs où les principaux acteurs ont mis du temps pour certains à prendre le train de l’innovation, la start-up française DreamQuark mise sur l’intelligence artificielle pour aider les banques et les assureurs à prendre de meilleures décisions.

Redressement judiciaire pour DreamQuark

Fondée en 2014 par Nicolas Meric, DREAMQUARK avait démarré son activité dans le secteur de la santé, avant de pivoter pour se concentrer sur la finance et l’assurance. Deux secteurs dans lesquels l’intelligence artificielle permet d’automatiser le processus de sélection pour les souscriptions de crédits, de prêts ou d’assurances. Malgré les 18 millions d’euros levés auprès notamment de TENITY, ALMA MUNDI VENTURES, et CAP HORN INVEST, la startup n’a pas réussi à trouver son point d’équilibre. Une activité dont la reprise intéresse plusieurs acteurs de notamment la startup PERMUTE et du groupe LINEDATA

EN BREF

Après 3,2 milliards d’euros d’investissements dans l’AI en Allemagne , MICROSOFT mise 2,1 milliards d’euros en Espagne. Des investissements qui s’inscrivent dans un renforcement de la présence du groupe de Redmond en europe. La CNIL a intensifié son action répressive en 2023, imposant 42 sanctions pour un total de 89 millions d’EUR et émettant 168 mises en demeure. Cette montée en puissance reflète une approche plus ferme face aux manquements en matière de protection des données, touchant un large éventail d’acteurs, allant des petites entreprises aux multinationales et incluant le secteur public. Les infractions les plus courantes incluent le défaut de coopération et les lacunes en sécurité des données, montrant un besoin accru de conformité au RGPD. Les salons E-marketing Paris et Stratégie Clients fusionnent en un seul événement ALL4CUSTOMER PARIS qui se tiendra du 26 au 28 mars 2024 à la Porte de Versailles. Thématiques explorées pour ce rendez-vous : l’expérience client, le marketing digital, l’e-commerce, la data et l’IA. 300 exposants sont prévus pour un objectif de 16 000 visiteurs. FINOM, fintech dédiée aux PME et entrepreneurs avec ses services bancaires numériques, a réussi à collecter 50 millions d’EUR lors de sa levée de fonds en série B. Cette levée de fonds, menée conjointement par General Catalyst et Northzone, porte le total des capitaux collectés par l’entreprise à environ 100 millions d’EUR. Northzone rejoint ainsi le cercle des investisseurs, aux côtés de General Catalyst, présent depuis le début, et d’autres investisseurs récurrents tels que Cogito Capital, Entrée Capital, FJLabs, s16vc et Target Global. La Commission européenne ouvre une enquête pour déterminer si TikTok a enfreint les règles du DSA destinées à protéger les enfants, marquant la deuxième enquête sous le DSA après celle concernant X. LA MINUTE CYBER Cybersécurité aux JO de Paris 2024 : Un défi de taille À l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024, les experts anticipent une escalade des CYBERATTAQUES, potentiellement plus de 4 milliards contre 450 millions en 2021. Face à cette menace, le comité d’organisation adopte une stratégie tripartite : anticipation, coopération internationale, et expertise technique pour sécuriser l’événement. Malgré les efforts, les sous-traitants restent le maillon faible du dispositif de cybersécurité. La complexité de l’organisation et la dépendance technologique accentuent les risques, rappelant la nécessité d’une vigilance constante pour éviter les incidents, à l’image du malware Olympic Destroyer qui a failli perturber les Jeux de Pyeongchang en 2018. Les attaques ciblant les infrastructures critiques, telles que les réseaux de transport et la billetterie, pourraient avoir des répercussions majeures, soulignant l’importance d’une cyberdéfense robuste et réactive. Pour le grand public, la vigilance doit être de mise face aux offres trop alléchantes de billets. Aussi, les spectateurs sont invités à rester prudents pour éviter les désagréments liés à la vie privée et aux fraudes bancaires. Sécurité du cloud : L’heure des choix En 2024, le paysage de la sécurité du CLOUD exige des entreprises une vigilance accrue et une adaptation rapide, notamment face à l’essor de l’IA générative et aux impératifs de souveraineté du cloud. Les experts indiquent qu’il est crucial d’intégrer l’IA générative de manière judicieuse pour renforcer les mécanismes de détection et de réponse aux menaces, tout en restant attentif aux stratégies sophistiquées employées par les cyberattaquants. La souveraineté et la confidentialité des données deviennent des piliers essentiels, nécessitant une conformité stricte aux réglementations locales et l’adoption de solutions de cloud souverain pour la protection des informations sensibles. Par ailleurs, l’implémentation d’une architecture maillée de cybersécurité favorise une protection unifiée et interopérable, essentielle pour faire face aux menaces en temps réel dans des environnements IT diversifiés. Enfin, les entreprises doivent être conscientes de l’impact potentiel des tensions géopolitiques sur la sécurité du cloud, en renforçant leurs défenses contre les attaques ciblées et les campagnes de désinformation. Les forces de l’ordre de 11 pays, dont le FBI et l’Agence nationale de lutte contre le crime du Royaume-Uni, se sont attaqués aux activités criminelles du gang LockBit et saisi 11 000 domaines utilisés pour faciliter les attaques par ransomware. NUMBERS

Nouvelles dynamiques pour les équipes marketing L’année 2023 a été une période de grandes mutations pour les professionnels du MARKETING, avec 46,5 % d’entre eux ayant vécu une restructuration de leur équipe, selon l’étude annuelle Carrières & Salaires du média britannique Marketing Week qui fait référence. Ce chiffre représente une augmentation notable par rapport à 2022, où 41,1 % des équipes avaient déjà connu des changements structurels, signe d’une évolution constante dans le secteur. Bien que ces chiffres montrent une légère diminution par rapport à 2022, où le taux de restructuration avait atteint 56,5 % dans le sillage de la pandémie, ils soulignent néanmoins une tendance à la réorganisation continue au sein des départements marketing. Intéressant également, le taux de rapprochement des équipes marketing avec d’autres fonctions a connu un ralentissement, passant de 34,5 % en 2022 à 28,5 % en 2023. Ces données suggèrent que, malgré une volonté d’adaptation face à des conditions de marché difficiles, les stratégies de regroupement avec d’autres départements sont peut-être devenues moins privilégiées par les dirigeants d’entreprises. Ces tendances reflètent la réalité complexe des équipes marketing qui sont en quête de la meilleure formule pour se réinventer dans un environnement économique incertain. LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

Spin-off des instituts Pasteur et Curie, AVATAR MEDICAL qui propose des solutions d’imagerie 3D dans le monde chirurgical, annonce un tour de table de 5 millions d’euros notamment auprès des fonds américains Acorn Pacific Ventures et Plug And Play, aux cotés de GO VENTURES.

PIXEE MEDICAL qui développe des solutions de navigation chirurgicale utilisant un outil de tracking innovant, annonce une levée de fonds de 14 millions d’euros auprès notamment de RELYENS INNOVATION SANTE

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

MONUMENTAL, une startup basée à Amsterdam qui développe des robots de maçonnerie alimentés par l’intelligence artificielle, a levé 25 millions de dollars lors d’un tour de financement co-dirigé par Plural et Hummingbird.

FRENCHWEB MARKET

La société qui exploite le systeme de gestion de base de données MARIADB, mis en bourse en décembre 2022 via un SPAC pour une capitalisation de 445 millions de dollars, vient de recevoir une offre de K1 pour un rachat dans le cadre d’un accord à 37 millions de dollars. La société avait été valorisé lors de sa série D, 672 millions de dollars.

MOUVEMENTS, avec Altaïde, cabinet de recrutement digital

FRANCK ARVIS devient directeur général adjoint au sein du groupe Aerow (entreprise de services et conseil en informatique). Diplômé de CentraleSupélec, il a auparavant eu des responsabilités chez Thales, Alten et Adikts.

CÉSAR CADENAS est promu à la direction du nouveau pôle Data & Tracking d’Orixa Media, avec un parcours au sein de l’agence depuis 2018, où il a évolué de consultant paid media à senior data manager. Il a pour mission de piloter la stratégie et l’opérationnalité des données, incluant la conformité RGPD et le paramétrage des dispositifs de collecte.

SÉBASTIEN COULMANCE rejoint MyAds Platform en tant que country manager pour la France avec comme mission de développer l’activité de la solution publicitaire fondée en 2017, établie en Belgique et en Espagne. Il a exercé précédemment chez FigaroMedias, Bayard Publicité, 20 Minutes et Horyzon.

Mitel (entreprise de solutions de communication professionnelle) renforce son équipe de direction en accueillant ERIC HANSON comme Chief Marketing Officer, fort de près de 30 ans d’expérience dans le marketing et le leadership, notamment chez OneSpan et Fuze, ainsi qu’une carrière antérieure en tant que PDG cofondateur du studio créatif Spy, collaborant avec des marques majeures et sur des projets publicitaires d’envergure.

FRANCOIS LEFEBVRE va devenir directeur général adjoint au sein de la Fédération bancaire française (FBF), supervisant les secteurs de la Banque de détail, de la banque à distance, du Numérique, des paiements, de la résilience opérationnelle, ainsi que du juridique et de la conformité. Ayant exercé des responsabilités à la Direction générale du Trésor, à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et à la Banque Mondiale, Lefebvre est le directeur général de Bpifrance Assurance Export depuis 2019.

DAGOBERT LEVY prend le poste de Vice President, South EMEA de Tanium France (entreprise américaine de cybersécurité et de gestion de systèmes). Diplômé de l’ENSEA et de l’ESSEC, il a évolué au sein de l’entreprise à des postes de responsabilité de vice president depuis 2017.

DOMINIC PIERCE rejoint World Wide Technology (WWT) en tant que vice-président des comptes mondiaux pour la région EMEA, avec une expérience acquise notamment chez Cisco, où il a contribué au développement d’alliances. Sa mission chez WWT consistera à stimuler la croissance stratégique EMEA. Il a précédemment travaillé chez Reuters, Thomson Financial et dans le secteur de la banque d’investissement.

