Avec la reprise de Mention, Agorapulse réunit gestion sociale et écoute web dans une même plateforme

Avec la reprise de Mention, spécialiste de la veille web et sociale, à la barre du tribunal de commerce, Agorapulse franchit un cap stratégique. Cette opération, conduite dans le cadre d’un redressement judiciaire, illustre l’ambition de consolider un outil complet de pilotage de la présence numérique, en intégrant à la fois gestion des réseaux sociaux et écoute des signaux faibles.

Une reprise structurante

Annoncée fin mars, la reprise des actifs de Mention par Agorapulse donne naissance à un ensemble de plus de 180 salariés et 9 000 clients dans le monde. Le chiffre d’affaires combiné atteint 25 millions d’euros, avec une croissance visée de 15 % de l’Ebitda en 2025. Mention, qui compte à lui seul 2 000 clients et réalise 80 % de ses revenus hors de France, est désormais intégrée à l’écosystème d’Agorapulse après validation du plan de cession par le tribunal de commerce.

Cette intégration vise à répondre à une attente formulée de longue date par les responsables marketing : disposer d’un outil capable de gérer leur présence sociale tout en assurant une veille stratégique sur leur environnement digital. « Elles ne peuvent plus se contenter de gérer leur présence sur les réseaux sociaux, elles doivent aussi écouter activement ce que leurs audiences, clients et concurrents disent d’elles, sur les réseaux comme sur le web », explique Emeric Ernoult, cofondateur et CEO d’Agorapulse.

Convergence produit et repositionnement marché

Agorapulse couvre depuis plus d’une décennie l’ensemble des besoins fonctionnels liés aux réseaux sociaux : publication, gestion de l’engagement, suivi des conversations, analyse de performance. Mention, de son côté, s’est spécialisé dans la détection et l’analyse des mentions de marques, la surveillance concurrentielle et l’identification de tendances émergentes.

L’unification des deux technologies permet à Agorapulse d’étendre son périmètre fonctionnel vers le social listening et la veille réputationnelle. Ce repositionnement s’inscrit dans un changement structurel des priorités marketing : selon une étude menée par HubSpot, les trois principaux défis des professionnels des réseaux sociaux sont désormais la capacité à suivre les tendances (22 %), à mesurer le ROI (21 %) et à produire du contenu engageant (20 %).

La complémentarité technique est également renforcée par une orientation vers l’intelligence artificielle. Agorapulse prévoit de renforcer ses investissements pour automatiser la création de contenus, améliorer l’efficacité du community management et faciliter l’analyse des reportings. Objectif affiché : une croissance de 20 % en 2026.

Une stratégie d’intégration sans levée de fonds

L’opération se distingue aussi par ses conditions : réalisée sans levée de fonds, elle reflète la stratégie de croissance autofinancée portée par Agorapulse. « Nous sommes aujourd’hui le seul acteur de notre secteur à avoir atteint cette taille sans lever de fonds, et cette opération vient confirmer la pertinence de notre vision : construire une croissance durable, rentable et indépendante, au service d’une ambition globale », affirme Emeric Ernoult.

Mention, initialement lancée en 2012 par HEXA (ex eFounders), avait connu une adoption rapide, mais peinait à monétiser son produit de manière rentable. Avant sa reprise, Mention faisait face à des déséquilibres structurels durables. Malgré une technologie reconnue et une base de clients internationale, la société n’est pas parvenue à rentabiliser son modèle. Le produit, principalement utilisé à des fins de veille, peinait à justifier un pricing élevé, en raison d’une valeur perçue limitée par les utilisateurs. Par ailleurs, la structure RH s’était révélée surdimensionnée au regard des revenus générés, grevant durablement la rentabilité. Mention supportait également des coûts fixes élevés liés à l’accès aux données externes (CFC) nécessaires à ses analyses, sans disposer de leviers suffisants pour les absorber via la croissance. Ces fragilités, conjuguées à une intensité concurrentielle croissante sur le marché du social listening, ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Le plan de cession homologué par le tribunal prévoit la reprise de 14 salariés en France et 4 aux Etats Unis, des actifs technologiques ainsi que des principaux contrats commerciaux, pour un montant total d’environ 4,67 millions d’euros. Sur cette somme, seuls 61 000 euros sont versés aux organes de la procédure. Le véritable coût pour Agorapulse avoisinera toutefois les 4 millions d’euros, une fois intégrés les recrutements prévus, la rationalisation de l’infrastructure technique et la charge liée à la reprise des actifs. Contrairement à une acquisition classique, Agorapulse prend immédiatement en charge l’ensemble des coûts d’exploitation, sans bénéficier des revenus associés : la majorité des clients transférés ayant déjà payé leur abonnement annuel, ils pèseront sur les comptes jusqu’à leur prochain renouvellement.

Une plateforme unifiée pour un marketing augmenté

L’enjeu pour les deux entités est désormais clair : proposer un SaaS intégré aux marketeurs, capable de centraliser la publication, la modération, la veille et l’analyse des signaux sociaux. « Ce sont les social media managers qui seront les grands gagnants de cette nouvelle aventure », assure Matthieu Vaxelaire, ex-CEO de Mention.

En 2019, Agorapulse avait conclu un tour de table d’un montant de 16,5 millions d’euro en provenance d’Hi Inov Dentressangle, Cipio Partners et Entrepreneur Venture.