La folle histoire d’eFounders qui se mue en HEXA: 12 ans pour passer de la référence du startup studio à la duplication du modèle

C’est l’une des aventures entrepreneuriales parmi les plus incroyables de la décennie avec la création d’un modèle original de startup studio, qui a donné naissance plus de 30 entreprises, employant 2800 salariés à travers le monde, plus de 700 millions de dollars d’investissements, 7 sorties.

Si le duo Thibaud Elzière, Quentin Nickmans, aurait pu continuer sur le périmètre initial du b2b saas, l’ambition de passer au niveau supérieur les a enjoints à créer HEXA, avec un focus sur les secteurs du climat, de la santé, de l’IA et de l’éducation.

Pour réussir ce défi, Thibaud et Quentin s’allient à Amaury Sepulchre, associé de longue date d’eFounders Autre recrutement d’HEXA, celui Matthieu Vaxelaire – ex-cofondateur et CEO de Colette et CEO de Mention (eF#14) – qui les rejoint en tant que directeur et cofondateur du studio.

Camille Tyan a en charge Logic Founders, le startup studio spécialisé dans la fintech. Florent Quinti pilotera 3founders, le startup studio spécialisé dans le web3.

Bien entendu Thibaud Elzière est l’une des 100 personnalités de la tech française qui nous a marqué en 2022 et que nous vous proposons de retrouver dans ce numéro spécial de FRENCHWEB SCALE pour évoquer l’évolution du modèle d’eFounders en HEXA et comment avec ses associés il compte accélérer son développement.

