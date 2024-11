Axeleo Capital boucle 125 millions d’euros pour amorcer son fonds Axeleo Green Tech Industry I

De l’amorçage à l’usine : Axeleo Capital, veut être un catalyseur des nouvelles industries vertes européennes

Axeleo Capital , acteur français du capital-risque spécialisé en amorçage, annonce le premier closing de 125 millions d’euros pour son fonds « Axeleo Green Tech Industry I » (GTI I), dédié à l’industrie GreenTech en Europe. Avec un objectif final de 250 millions d’euros, ce fonds vise à financer les premières usines de startups industrielles européennes engagées dans la transition écologique, un secteur qui manque de ressources pour soutenir l’industrialisation des innovations vertes.

GTI I se concentre sur des domaines stratégiques comme l’énergie, la chimie verte, l’agriculture durable et la mobilité décarbonée, offrant des tickets d’investissement de 3 à 10 millions d’euros. Ce fonds est soutenu par des investisseurs institutionnels de premier plan, tels que le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Bpifrance, et le groupe Veolia. Ce dernier a investi 30 millions d’euros, renforçant ainsi le potentiel de GTI I à financer des projets industriels verts en Europe.

Le fonds a déjà réalisé un premier investissement en finançant Sweetch Energy, une startup bretonne qui se spécialise dans l’énergie osmotique. Cette technologie repose sur la différence de salinité entre l’eau douce et l’eau de mer, produisant une électricité renouvelable, continue et compétitive. Sweetch Energy a lancé, en collaboration avec la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), un premier démonstrateur dans le delta du Rhône utilisant la technologie INOD. Cette technologie innovante repose sur des membranes nanométriques capables de convertir cette énergie osmotique en une source d’électricité verte et fiable, répondant aux besoins de décarbonation énergétique.

À l’initiative de Guillaume Sarlat, venture partner à Londres, et de Marc Lechantre, partner à Paris, l’équipe du fonds GTI I allie une expertise industrielle et financière unique, essentielle pour accompagner les projets de grande envergure. Sandra Dubos, Directrice d’Investissement, s’est jointe à l’équipe avec plus de 15 ans d’expérience dans la tech et le venture, en particulier dans les deeptech et la chimie. En s’appuyant sur cette expertise, GTI I a pour ambition de réaliser entre 15 et 20 participations en Europe dans des secteurs comme :

Énergie : nouvelles énergies renouvelables et stockage,

: nouvelles énergies renouvelables et stockage, Chimie et matériaux : biomatériaux et recyclage des plastiques,

: biomatériaux et recyclage des plastiques, Agriculture et alimentation : engrais et pesticides biosourcés,

: engrais et pesticides biosourcés, Mobilité : moteurs électriques et solutions de décarbonation pour les transports aérien et maritime.

« Après le succès de nos stratégies Software B2B, le lancement de GTI I constitue une étape majeure dans le développement de notre société de gestion. Ce fonds nous permet d’adresser un champ d’innovations majeures autour de la décarbonation, des technologies vertes et du renouveau des secteurs industriels en Europe », déclarent Eric Burdier et Mathieu Viallard, cofondateurs d’Axeleo Capital. Guillaume Sarlat et Marc Lechantre ajoutent : « Avec toute l’équipe d’Axeleo Capital, nous sommes très heureux de ce premier closing qui nous permet d’agir dès maintenant. Le soutien de nos sponsors et de nos investisseurs renforce notre ambition collective de contribuer à l’émergence des filières industrielles européennes et vertes de demain. »