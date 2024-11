[AMORCAGE] Qijco se rève en Vinted du bricolage et se lance en France

La durée moyenne d’utilisation d’une perceuse est de 12 à 13 minutes, d’une scie circulaire de 30 minutes par projet, ponceuses, clé à choc, meuleuse autant d’outils spécifiques sur le moment indispensable mais qui finissent dans le meilleur des cas bien rangés dans l’atelier, au pire remisé là où l’on a un peu de place. Comment faciliter ll’achat, la vente et la location d’outils et de matériaux liés à la construction et au bricolage? C’est le problème qu’adresse Marine Emmery la fondatrice de QJICO une toute nouvelle marketplace spécialisée désormais disponible en France. Inspirée par le modèle de Vinted, QJICO permet aux particuliers et professionnels d’accéder facilement à des équipements de seconde main.

Un modèle multitransactionnel

Qijco se distingue par son approche multitransactionnelle, offrant à ses utilisateurs une flexibilité inédite : les outils peuvent être achetés, vendus ou loués en fonction des besoins spécifiques de chaque projet. Cette offre permet de répondre aux contraintes budgétaires dans le secteur de la construction, marqué par une forte hausse des prix des matériaux.

Une communauté engagée

Comme Vinted a transformé le marché de la mode de seconde main, Qijco rassemble une communauté de particuliers et professionnels qui peuvent effectuer leurs opérations. Disponible en quatre langues, Qijco prévoit d’étendre ses services dans le Benelux, avant une expansion plus large en Europe. Le modèle économique de la plateforme repose sur une commission de 9 % appliquée aux transactions réalisées en ligne