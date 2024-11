L’IA transforme l’entretien annuel: vers une évaluation continue et prédictive des talents

Le déploiement de l’IA au sein des entreprises s’accélère non seulement de par de nouvelles pratiques et surtout son intégration dans la plupart des solutions métiers. Elle est passée de simples outils d’automatisation à des systèmes avancés capables de traiter des volumes massifs de données, d’analyser des comportements en temps réel et même de prédire des tendances.

Dans le contexte RH, l’IA ouvre des possibilités inédites : elle permet un suivi plus précis des performances individuelles, introduit des évaluations en continu et limite les biais d’évaluation en s’appuyant sur des données factuelles. Son champ d’application s’étend également à la promotion du bien-être des salariés, en détectant des signes de stress ou de fatigue et en proposant des solutions adaptées. Mais l’IA en RH ne se limite pas aux évaluations et au bien-être. Elle touche aussi au recrutement, à la formation, à la gestion de carrière et à l’optimisation des processus administratifs.

Dans notre dossier que vous pourrez retrouver chaque vendredi, nous nous questionnerons sur le sujet: jusqu’où l’IA peut-elle aller pour améliorer les RH ? Dans quelle mesure peut-elle contribuer à des décisions plus justes et informées sans pour autant déshumaniser la fonction RH ? Quelles sont les applications concrètes qu’il sera possible de déployer en 2025. Nous vous proposons de démarrer avec le sujet clé que la plupart d’entre vous aller gérer dans les prochains jours, à savoir l’entretien annuel d’évaluation.

Entretiens personnalisés et précis grâce à l’IA

Des outils comme Empower by Ringover, une solution d’analyse conversationnelle utilisée dans le domaine de la vente, trouve également une excellente application dans le domaine des RH. La solution de RINGOVER permet de transcrire et d’analyser automatiquement les interactions téléphoniques ou vidéo lors des entretiens. Cela offre des avantages spécifiques :

Transcription et analyse en temps réel : Les recruteurs et managers n’ont plus besoin de prendre des notes détaillées. Empower identifie les mots-clés et génère des résumés automatiques, permettant de se concentrer sur le contenu de la conversation.

Détection de tendances comportementales : En analysant le ton et la fréquence des mots, Empower repère l'état d'esprit des collaborateurs (stress, satisfaction), offrant aux managers des insights directs sur la motivation et les préoccupations des employés.

Optimisation des décisions d'embauche : Lors d'entretiens de recrutement, Empower identifie les réponses pertinentes des candidats et compare ces données aux exigences du poste, aidant les recruteurs à sélectionner les profils alignés avec les critères spécifiques du poste.

Suivi continu et personnalisé des performances

L’IA offre une alternative aux évaluations annuelles classiques, en mettant en place un suivi de performance continu. Les solutions comme Effy AI facilitent cette approche en offrant :

Feedbacks réguliers et automatisés : Effy AI permet de recueillir des feedbacks des employés sur une base mensuelle ou trimestrielle, au lieu d’une simple évaluation annuelle. Ces feedbacks sont ensuite analysés pour identifier des tendances de performance et proposer des améliorations concrètes.

Évaluation sans biais : Grâce à l'analyse de données objectives (résultats de projets, délais respectés, qualité des livrables), Effy AI réduit les biais d'évaluation en se basant sur des métriques concrètes, sans influence subjective.

Objectifs individualisés : L'outil recommande des objectifs personnalisés en fonction des forces et faiblesses de chaque employé, offrant un plan d'amélioration spécifique à chacun, qui est directement intégré dans les outils de suivi des performances de l'entreprise.

Bien-être des salariés : de la détection du stress à la personnalisation du soutien

Des outils IA comme Zavvy et Neobrain apportent une aide précieuse dans la mesure du bien-être des salariés :

Surveillance des signaux de stress : Zavvy analyse les patterns de communication (heures de connexion, fréquence des pauses) pour détecter des signes de fatigue. Lorsqu’un employé présente des signes de surmenage, un message de prévention peut être envoyé, proposant des solutions adaptées.

Feedback anonyme pour la sécurité émotionnelle : Les chatbots de Zavvy permettent aux employés de partager anonymement leurs préoccupations. Ces informations sont compilées pour donner aux RH une vision précise des besoins en soutien psychologique ou en formation en gestion du stress.

Programmes de bien-être personnalisés : En fonction des signaux relevés, Neobrain propose des recommandations ciblées : gestion du stress pour les équipes surchargées, formation à la résilience pour les managers, ou méditation guidée pour favoriser la récupération émotionnelle après des périodes intenses.

Automatisation des processus RH avec des résultats mesurables

Outre la gestion des talents et le bien-être, l’IA rationalise les processus RH de manière mesurable, comme le montrent Factorial et Beamery :

Optimisation du recrutement : Beamery permet une gestion proactive des candidats en identifiant ceux qui correspondent le mieux aux postes ouverts, en fonction de critères bien définis. Cela réduit le temps de recrutement de 30 % en moyenne et améliore la qualité de l’embauche en augmentant la compatibilité entre le profil du candidat et le poste.

Gestion des compétences et évolution des talents : Factorial aide les RH à élaborer des plans de développement personnalisés pour chaque employé, en se basant sur les évaluations de performance et les compétences techniques et comportementales. Des rapports réguliers indiquent l'évolution des compétences critiques, permettant une formation ciblée des équipes.

Automatisation des tâches administratives : En automatisant la création de rapports et la mise à jour des fiches de poste, Factorial libère du temps pour les équipes RH

Intégration de l’IA dans les RH : l’impérative conformité au droit social et protection des droits des employés

Pour que l’IA soit déployée de manière éthique dans les ressources humaines, les entreprises doivent assurer une stricte conformité aux réglementations en matière de droit social, en particulier lorsque des décisions automatisées influencent les conditions de travail et la gestion du personnel. Dans certaines juridictions, notamment en Europe, le déploiement d’outils IA impactant directement les salariés exige la consultation des instances représentatives du personnel ou des syndicats, conformément aux obligations de transparence et de dialogue social. Par exemple, le RGPD impose aux employeurs d’informer les salariés de l’utilisation de systèmes de profilage ou d’évaluation automatisée, et leur garantit un droit de recours ou d’explication en cas de décisions significatives prises par IA.

Aux États-Unis, en plus des lois de protection contre les discriminations, des régulations locales viennent encadrer l’usage des données pour prévenir tout biais lié à l’âge, au sexe, ou à d’autres critères protégés. La conformité au droit social devient donc essentielle pour limiter les risques juridiques et maintenir la confiance des employés.

Ce point est un enjeu critique et impose aux entreprises de documenter et auditer leurs pratiques IA pour démontrer leur neutralité et leur respect des droits des collaborateurs, renforçant ainsi leur crédibilité et leur responsabilité en tant qu’employeurs.