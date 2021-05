Baidu: porté par l’IA, le géant chinois de l’Internet réalise un bénéfice de 3,2 milliards d’euros

Le géant chinois de l’Internet Baidu a annoncé mardi un bénéfice net en forte hausse sur un an au premier trimestre, à la faveur d’une diversification de ses activités notamment dans l’intelligence artificielle. Hormis l’Internet et son moteur de recherche omniprésent en Chine, Baidu est également actif dans les technologies pour véhicules autonomes. Surnommée le « Google chinois », la firme est cotée au Nasdaq mais aussi à la Bourse de Hong Kong depuis mars. Dans un communiqué, Baidu a fait état d’un bénéfice net à 25,65 milliards de yuans (3,2 milliards d’euros) sur la période janvier-mars. C’est cinq fois plus qu’au trimestre précédent (5,1 milliards de yuans).

iQiyi, la plateforme de streaming qui rapporte gros

L’an dernier au premier trimestre, le groupe avait réalisé un modeste bénéfice net de 41 millions de yuans, au moment où la pandémie de coronavirus en Chine avait mis à l’arrêt l’économie. Son chiffre d’affaires au premier trimestre s’établit à 28,13 milliards de yuans (3,5 milliards d’euros), en hausse de 25% sur un an. Sur le marché chinois, Baidu bénéficie de l’absence de ses concurrents étrangers Google et Yahoo, dont les moteurs de recherche sont inaccessibles sans logiciel de contournement VPN. Mais cette activité fait l’objet d’une concurrence de plus en plus forte de ses rivaux Tencent ou ByteDance. Et Baidu s’est lancé du coup ces dernières années dans une diversification tous azimuts.

La firme est notamment présente dans l’informatique en nuage (« cloud ») et l’intelligence artificielle avec le développement de voitures autonomes. Des activités dont les recettes ont bondi de 70% sur un an au premier trimestre, selon Baidu. Au premier trimestre, son système d’exploitation a en particulier été installé sur plus d’un million et demi de véhicules intelligents. C’est plus du double par rapport à l’an dernier à la même période. Baidu affiche également des résultats au beau fixe pour sa plateforme de streaming iQiyi, sorte de Netflix à la chinoise. Elle a rapporté 8 milliards de yuans (1,1 milliard d’euros) au premier trimestre, en hausse de 4% sur un an. iQiyi, qui propose entre autres des séries et des émissions musicales très populaires, totalisait fin mars 105,3 millions d’abonnés. Un chiffre toutefois en net repli: un an plus tôt le service comptait 118,9 millions de membres.