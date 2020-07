BeautyTech: à New York, des entrepreneuses reviennent sur leur gestion de la crise

Ce que vous allez découvrir:

Los Angeles, San Francisco, New York et Londres. Ce 24 juin, dans un format ultra court (30 minutes) qui oblige à aller à l’essentiel, trois créateurs et investisseurs étaient réunis ensemble sur la même e-scène, malgré la distance. C’est un petit exploit que réalise chaque semaine depuis maintenant trois mois Odile Roujol, fondatrice en Californie de la communauté FaB Fashion and BeautyTech (mais aussi fondatrice de Fab Co-Creation Studio Ventures, board member, advisor, ex L’Oréal (CEO Lancôme), CDO Orange) et ses 15 Leader chapters, assistée de Mialy Ravelo, membre fondatrice.

Comment ces entrepreneuses et investisseurs ont-il traversé la crise ? Comment se portent leurs modèles : fragilisés ou renforcés ? On les écoute.

LES SPEAKERS

Danielle Cohen-Shohet, ​CEO and Co-Founder GlossGenius, Chapter de FAB New York @beautytechNYC

Stephanie Benedetto, co-founder of Queen of Raw Turning Pollution Into Profit.”

Camilla Mazzolini, Investor at Firstminute Capital

Danielle Cohen-Shohet, ​CEO and Co-Founder GlossGenius, « The brain behind beauty »

Chapter de FAB New York @beautytechNYC

Présentez-nous GlossGenius ?

GlossGenius (“the brain behind beauty”) est une plateforme qui s’adresse aux professionnels de la beauté – les salons de coiffure, les barbiers et les studios de maquilleurs – pour les aider à mieux gérer leurs business, avec une suite de solutions (gestion, prises de rendez-vous, facturations…). En facilitant leurs tâches au quotidien, GlossGenius leur permet de gagner plus d’argent en exerçant ce qu’ils aiment faire.

Comment aider nos clients à mieux passer cette période du Covid ?

La question que Danielle Cohen-Shohet et son équipe se sont posés en apportant des réponses concrètes.

Danielle Cohen-Shohet distingue le conseil à l’entrepreneur, et le conseil pour son entreprise :

⚡️Pour l’entreprise

« Partir de ses valeurs essentielles, identifier celles qui sont vraiment importantes et s’assurer que tout ce que vous faites actuellement s’inscrit bien dans ces valeurs. Pour nous, l’une de nos valeurs est “customer-first”. Durant le Covid, une partie de ce que nous faisions en terme de customer-centricity s’est interrompue et beaucoup de variables sont entrées dans l’équation : combien de temps la crise allait-elle durer ? Les clients accepteraient-ils de revenir dans les salons ? Les propriétaires de salons allaient-ils vouloir revenir travailler ? »

⚡️Pour l’entrepreneur

Dans une période si complexe : « savoir équilibrer, savoir prendre soin de soi, alors que l’activité est centrée ROI pour l’entreprise ».

Stephanie Benedetto, co-founder of Queen of Raw « Turning Pollution Into Profit. »

Au milieu de cette crise, Stéphanie Benedetto a réussi à lever 1,5 millions de dollars (seed funding) auprès du fonds de capital-risque philanthropique Solve Innovation Future (une initiative du MIT Massachusetts Institute of Technology) conçu pour soutenir les jeunes entrepreneurs qui tentent de résoudre les problèmes les plus urgents du monde.

Ce que le Covid19 lui inspire ?

S’interroger pour savoir ce que l’on peut faire mieux, pour les personnes, pour la planète, mais aussi pour le profit. Il y a des opportunités actuellement, autant personnelles que professionnelles.

Qu’est-ce que Queen of Raw?

Une plateforme globale pour les marques et les retailers de la mode, petits et grands, pour leur permettre d’acheter et de vendre des tissus de luxe exclusifs non utilisés, en dessous du prix de gros.

En mettant à disposition une plateforme pour monétiser ses ‘deadstock’, Queen of Raw « transforme la pollution en profit ».

La crise du Covid n’est-elle pas un formidable accélérateur pour son entreprise ?

Nous constatons un virage actuellement. Nous.sommes dans une crise des stocks. Il y a plus de stocks que jamais.

Aujourd’hui, tout le monde comprend l’importance des sujets autour de la supply chain, de la durabilité, de la transparence, et la nécessité de donner une valeur aux déchets. Cette fast fashion n’est plus durable.

Au milieu de cette crise, il a beaucoup d’opportunités pour réfléchir à ce que la supply chain doit être, de manière à ce que la beauté et la mode se portent mieux à l’avenir.

Stephanie Benedetto pense aux personnes et à la planète, mais aussi aux business modèles, qui doivent avoir un sens.

Elle cite en exemple les nombreuses plateformes d’achat-vente de seconde main – The RealReal, Poshmark, ThreeUp – qui font sens économiquement. Et elle encourage les marques et entrepreneurs à se poser la question : « A quoi va ressembler la supply chain ? Elle sera beaucoup plus durable. Mais pourrait-elle aussi être on-demand ? Locale ? ».

Firstminute Capital, basé à Londres, actif en Europe ( 2/3 du portfolio ) et aux US ( 1/3 du portefeuille) investi en pre-seed and seed, tous secteurs. Camilla Mazzolini est spécialisée sur la foodtech, le e commerce et les plateformes.

Entourez-vous d’un mentor, n’hésitez pas à demander de l’aide

Ses conseils aux entrepreneurs:

Bien connaître son activité. Pas nécessairement être un expert en tout, mais bien connaitre tous les départements, comment ils fonctionnent ensemble, particulièrement dans un monde où les entrepreneurs sont parfois obligés de se séparer de collaborateurs.

Recruter des personnes plus intelligentes que vous, poser des questions et déléguer.

Se faire aider d’un mentor et ne pas hésiter à demander de l’aide. Les femmes sont parfois plus timides à s’entourer d’un mentor, mais je crois que c’est essentiel.

Entretenir son réseau, des personnes connues durant vos études supérieures, dans les organisations professionnelles ou même auprès de ses collègues.

Et particulièrement en ces temps où nous travaillons à la maison, savoir mettre des limites entre la vie personnelle et la vie professionnelle, car sinon on peut passer son temps à travailler et devenir dingue.

Odile Roujol:Votre motto, pour les bons (et moins bons) jours ?

Danielle Cohen-Shohet : « What you aim at determine what you see »

Camilla Mazzolini : « Say yourself daily goals and follow through no matter small the task is »

Stephanie Benedetto : « Don’t be afraid to put your ideas, test, learn, iterate, learn about your customers and take risks because this is how you can and will change the world ».

