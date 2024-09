Benefiz et Malakoff Humanis unissent leurs forces

Dans la foulée du partenariat entre Alan et Belfius, Benefiz, startup spécialisée dans la gestion des avantages sociaux pour les TPE/PME, a officialisé son partenariat avec Malakoff Humanis, acteur majeur de la santé et de la prévoyance collectives en France. Cette collaboration illustre une tendance croissante dans le paysage économique actuel : l’alliance stratégique entre startups innovantes et grands groupes.

Une offre adaptée aux petites entreprises grâce à une synergie inédite

Avec ce partenariat, Benefiz enrichit sa plateforme digitale avec une nouvelle offre, « Custom by MH », qui intègre les garanties de base obligatoires ainsi que des prestations supplémentaires telles que le remboursement des médecines douces et des services de bien-être pour les salariés.

Dans un contexte où les TPE/PME cherchent à attirer et fidéliser leurs talents avec des offres flexibles, cette collaboration permet de proposer une couverture santé personnalisable, un atout de taille pour les dirigeants soucieux de maîtriser leurs coûts tout en offrant des avantages compétitifs à leurs employés.

Une opportunité pour les courtiers

En plus de bénéficier aux petites entreprises, ce partenariat s’étend également aux 1 200 courtiers partenaires de Benefiz, qui pourront désormais proposer une offre robuste et flexible, soutenue par l’expertise de Malakoff Humanis. Pour les courtiers, cette alliance entre une startup dynamique et un leader du marché crée une nouvelle opportunité de se démarquer dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

Benefiz, fondée pour répondre aux besoins spécifiques des TPE/PME, offre une plateforme digitale qui permet de souscrire, gérer et valoriser une gamme complète d’avantages sociaux. En moins de trois ans, la startup a séduit plus de 4 500 entreprises, démontrant la pertinence de son modèle dans un marché en pleine transformation.

Malakoff Humanis, leader de la santé et de la prévoyance collectives, compte parmi ses clients plus de 565 000 entreprises en retraite complémentaire et assure près de 10 millions de personnes.