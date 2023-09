Beyond, l’évènement dédié à la transformation de la fonction finance, arrive à Paris

Découvrez Pleo Beyond… une grande tournée européenne d’évènements dédiés à la transformation de la fonction finance.

Pleo qu’est-ce que c’est ?

Cette demi-journée permettra aux experts du secteur de venir échanger sur ce que l’avenir réserve aux équipes financières et aux entreprises. Nous aborderons des sujets tels que la nouvelle obligation concernant la facture électronique, la transformation du rôle du DAF et la gestion des outils et des talents dans un contexte de digitalisation.

Ce sera pour vous l’occasion de vous réunir entre pairs, d’échanger sur les bonnes pratiques, de découvrir Pleo, la solution de gestion des dépenses professionnelles #1 en Europe.

L’événement Beyond a lieu le 12 octobre, de 10h00 à 13h30 au 7 rue Bailly, 75003 – Paris.