[Seed] REEV lève 3 millions d’euros pour développer son exosquelette motorisé

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La startup toulousaine REEV vient de franchir une étape cruciale en récoltant 3 millions d’euros pour développer son exosquelette motorisé. Fondé en 2019 par Amaury Ciurana et Robin Temporelli, Reev (REhabilitation EVolution), s’est donné pour mission d’améliorer la mobilité des personnes souffrant de troubles neurologiques de la marche (AVC, sclérose en plaque, paralysie cérébrale…).

Cette innovation, appelée DREEVEN, est une motorisation connectée pour les orthèses médicales. Elle permet aux utilisateurs de retrouver une plus grande autonomie en réduisant significativement la fatigue musculaire, tout en fournissant des bilans personnalisés grâce à une application mobile et un capteur d’analyse du mouvement.

« Chaque orthèse robotisée que nous développons est unique et offre à son utilisateur un accompagnement intelligent, fondé sur l’analyse et la prédiction en temps réel de chacun de ses mouvements », explique Amaury Ciurana, CEO de Reev. La startup a également signé un partenariat stratégique avec Thuasne, leader européen de l’orthopédie, pour distribuer sa technologie.

Lancement commercial aux États-Unis

Reev a récemment intégré l’accélérateur « Techstars Future of Longevity » aux États-Unis, affirmant ainsi sa volonté de rendre sa technologie accessible à un public plus large. « Notre arrivée aux Etats-Unis reflète la pertinence de notre exosquelette et offre le potentiel de démocratiser son utilisation sur un marché où la réglementation est plus avancée qu’en Europe et où l’orthèse robotisée est d’ores et déjà remboursée », poursuit le CEO de l’entreprise. Elle se lancera commercialement aux États-Unis dès cet automne.

Ce financement devrait permettre à Reev d’investir dans la R&D, le renforcement de partenariats et le recrutement de nouveaux talents.