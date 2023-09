APPLE, ou l’art de monétiser / GOOGLE au tribunal / l’appétit féroce de PSG EQUITY. L’actualité du jour à ne pas manquer.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

APPLE : L’art de monétiser chaque changement technologique.

Faire d’une contrainte une force, telle est la devise d’APPLE, qui en cédant enfin à l’obligation de doter d’une prise USB-C ses produits lance un nouvel adaptateur USB-C vers Lightning à environ 27€, complétant ainsi sa gamme qui comprend déjà un câble de chargement USB-C d’un mètre à environ 17€, un câble USB-C de deux mètres à environ 27€ et un câble Thunderbolt 4 à environ 65€.

A noter qu’APPLE en retirant le chargeur et les écouteurs de ses iPhones dans de nombreux pays, réaliserait une économie de 6,5 milliards de dollars selon certains analystes, auxquels vous pouvez ajouter les chiffres de la vente d’accessoires évalués à 295 millions de dollars par le cabinet CCS Insight en 2022.

Google, la bataille avec le Département de la Justice américain commence

Le juge du district américain, Amit Mehta, a débuté l’écoute des déclarations préliminaires dans l’affaire antitrust initiée par le Département de la Justice (DOJ) contre Google, qui porte sur sa dominance dans le domaine de la recherche en ligne.

Jonathan Kanter, à la tête de la division antitrust du DOJ, a indiqué vouloir démontrer que Google a maintenu un pouvoir de monopole de manière illégale sur la recherche et la publicité depuis 2007.

Pour étayer ces affirmations, le DOJ compte sur le témoignage de figures centrales telles que Hal Varian, économiste en chef de Google à l’époque, et Sridhar Ramaswamy, co-fondateur du moteur de recherche Neeva, aujourd’hui disparu. Ces témoins parleront des barrières à l’entrée que Google pose encore aujourd’hui pour les nouveaux fournisseurs de recherche.

William Cavanaugh, représentant l’état du Colorado, a mis en avant une accusation spécifique concernant l’outil de marketing de Google, SA 360. Il soutient que Google avait un « devoir de collaboration » avec Microsoft pour intégrer les annonces Bing dans cet outil, mais que Google a tardé à le faire dans le but présumé d’affaiblir un concurrent.

L’avocat de Google, John Schmidtlein, a réfuté cette allégation, affirmant qu’il n’y avait pas d’accord formel avec Microsoft à ce sujet. Il a également souligné que Google subit une concurrence intense de divers acteurs, et que son succès est attribuable à la qualité de son moteur de recherche et non à des pratiques monopolistiques. Schmidtlein a par ailleur critiqué la position du DOJ, affirmant qu’une intervention radicale sur le marché serait contre-productive et néfaste pour la concurrence à long terme.

Des débats qui s’annoncent passionnants!

↘ Brian Shroder, PDG de BINANCE US quitte ses fonctions. Il est remplacé temporairement par le Directeur Juridique, Norman Reed. Parallèlement, la société annonce la suppression de plus de 100 emplois, soit un tiers de son effectif total.

↗ Après Formitable en début d’année, ZENCHEF poursuit sa croissance en faisant l’acquisition de la plateforme belge RESENGO. Cette stratégie est poussée par le fonds d’investissement américain PSG EQUITY via son bureau parisien, qui a pris le contrôle de ZENCHEF en septembre 2022 et qui prévoyait d’y investir 100 millions d’euros. En quelques mois le fonds d’investissement a mis la main sur de belles startups françaises à l’instar de SELLSY, SKEEPERS ou encore BUDGET INSIGHT

↗ SEPTEO continue sa croissance exogène en faisant l’acquisition de l’intégralité des actifs du groupe SEQUOIA SOFT incluant Sequoiasoft France, Sequoiasoft Espagne, ainsi que la holding Neo Hospitality. Une acquisition qui permet à SEPTEO de prendre une position importante sur le marché espagnol

↗ Après avoir augmenté son capital de 3,9 millions d’euros, HOLOPHONIX qui développe des technologies autour de la spatialisation sonore, du son immersif, de l’acoustique active, de l’expérience sonore augmenté pour le monde du spectacle vivant, (Philharmonie de Paris, Festival d’Avignon, Comédie Française, Théâtre National de Chaillot, etc.) lance un tour de table pour accélerer son développement.

Banking-as-a-Service: SWAN lève 37 millions d’euros auprès de LAKESTAR. La startup annonce aujourd’hui un nouveau tour de table de 37 millions d’euros auprès de Lakestar. Ce financement fait suite à une série A de 16 millions d’euros en 2021 et d’une phase de seed de 5 millions d’euros en 2020. L’insurtech LYA PROTECT vient de finaliser son deuxième tour de table de 2M€ auprès de plus de 20 courtiers de proximité et du fonds Kreaxi.

DRUID, une startup spécialisée dans les services d’IA conversationnelle pour entreprises, a levé 30 millions de dollars lors d’un financement de série B dirigé par TQ Ventures, portant son financement total à environ 50 millions de dollars.

KALE LOGISTICS une startup indienne proposant des outils basés sur le cloud pour aider les aéroports, les ports maritimes et d’autres acteurs logistiques, a levé 30 millions de dollars lors d’une série B dirigée par Creaegis.

TREASURY4, une startup spécialisée dans la vente de logiciels d’analyse de données pour la gestion des risques des processus financiers et de trésorerie, a levé 20 millions de dollars lors d’une série A dirigée par WestCap.

Pour son 1er trimestre fiscal, ORACLE a enregistré une augmentation de ses revenus de 9 % d’une année sur l’autre, atteignant 12,45 milliards de dollars. Les revenus issus des services cloud et du support de licences ont augmenté de 13 % par rapport à l’année précédente, atteignant 9,5 milliards de dollars. Quant au bénéfice net il a augmenté de 56 %

Julien BECK devient Partner chez SEQUOIA CAPITAL, après avoir officié en tant que Principal chez ACCEL pendant près de 6 ans. Il est Angel Investor dans Revolut.

NORDICNINJA, le plus grand fonds de capital-risque japonais en Europe, a récemment levé un nouveau fonds de 200 millions d’euros destiné aux start-ups en phase précoce opérant dans les domaines de la technologie climatique et de pointe, avec un accent particulier sur l’intersection entre la durabilité et la numérisation.

DL SOFTWARE accueille de nouveaux membre au sein de sa direction avec Daniel Kofie, Directeur Fusions et Acquisitions et Fabrice JANKY, Directeur Administratif et Financier Thierry Barbaut est nommé Directeur des financements solidaires chez 42 Grégoire CUSINBERCHE rejoint nos confrères LA TRIBUNE comme Directeur Général Adjoint Evénements Yoann Montagnon est promu Senior Director Operations chez BRANDED



