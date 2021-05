Bill.com rachète la startup Divvy pour 2,5 milliards de dollars afin de gérer les dépenses des PME

Alors que les dépenses des entreprises ont été bouleversées par la crise du Covid-19, le fournisseur américain de logiciels cloud Bill.com annonce le rachat de la startup Divvy, spécialisée dans la gestion des dépenses pour les PME, pour pas moins de 2,5 milliards de dollars. La plateforme Bill.com, qui permet déjà aux PME de simplifier, numériser et automatiser les opérations financières complexes, verra son offre se renforcer.

À l’instar de Spendesk ou Expensya, qui vient de lever 20 millions de dollars, Divvy développe un logiciel de gestion des dépenses et des cartes de crédit virtuelles à destination des PME. Elles peuvent ainsi suivre les dépenses et l’évolution du budget en temps réel, tout en gérant leurs cartes professionnelles. Fondé en 2006 par René Lacerte, Bill.com a quant à lui su séduire les PME grâce à ses logiciels basés sur le cloud computing, qui leur permettent de gérer d’importants flux financiers ainsi que des opérations complexes de back-office.

«Transformer les opérations financières des PME »

« Depuis que j’ai fondé Bill.com, je suis animé par le désir de créer des solutions qui font une réelle différence pour les petites et moyennes entreprises », commente René Lacerte. « Les clients nous ont demandé de les aider dans la gestion de leurs dépenses, et je suis ravi qu’avec Divvy, nous puissions répondre à cette demande, en poursuivant notre vision de transformer les opérations financières des PME. Notre plateforme élargie fournira davantage d’automatisation et d’informations en temps réel aux PME, leur permettant de prendre des décisions plus éclairées ».

Basée en Californie et au Texas, la société revendique parmi ses clients une centaine de cabinets comptables américains ainsi que de grandes institutions financières. Cette acquisition lui permettra d’étendre sa plateforme pour permettre à ses clients de gérer toutes leurs dépenses depuis un seul et même endroit. Divvy, qui revendique plus de 7 500 entreprises clientes, pourra exploiter tout son potentiel auprès du réseau de Bill.com qui compte plus de 2,5 millions de membres.