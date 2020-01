Boma Momentum, le 27 janvier au Grand Rex

Date Lieu Type Prix Site Facebook Le 27 janvier Grand Rex, Paris Conférence 9€ tarif étudiant | 29€ Grand Public Voir le site Rejoindre l’event

Il aura fallu une décennie pour voir grandir la vague de la révolution numérique, en prendre conscience et commencer à tenter d’en tirer le meilleur. Aussi, ces dix dernières années, notre communauté a très largement donné la parole à celles et ceux qui ont embrassé cette révolution pour la mettre au service du bien commun.

Elle a œuvré à populariser l’idée que face au phénomène de ruptures technologiques apparaissent en toile de fond deux nouvelles ruptures : sociale et environnementale. Une nouvelle décennie commence et l’urgence d’apprivoiser ces trois phénomènes nous invite à agir. Elle nous invite à repenser notre façon d’appréhender le monde, à le questionner, pour mieux en saisir la complexité. Elle nous somme de croire en notre créativité, notre capacité de résilience et notre pouvoir de changer à l’échelle individuelle et collective.

Boma est la communauté qui rassemble celles et ceux, optimistes, résolument engagés et actifs, qui ont à cœur de re-panser le monde. Institutions, entreprises, citoyens, tous sont invités à y prendre part.

Boma MOMENTUM, vous invite, le 27 janvier prochain au Grand Rex, à prendre date d’une nouvelle dynamique à l’ouverture de la décennie 2020 : celle de l’Action Positive.

