Bourse: comment choisir son broker pour investir depuis son smartphone

Une nouvelle génération de néo-brokers proposent à leurs clients d’investir en Bourse directement depuis leur mobile. Que penser de cette tendance? Et comment choisir son broker mobile?

Désintermédiation & automatisation: l’arrivée des néo-brokers

Ces 5 dernières années, les néo-banques ont révolutionné les habitudes des consommateurs en leur permettant de gérer leurs comptes et d’effectuer leurs paiements directement depuis leur mobile. Les néo-brokers se mettent au pas dans le secteur de l’investissement en favorisant la désintermédiation et l’automatisation du système actuel qui reposait jusque-là sur des banques d’investissements, des opérateurs de marchés, des conseillers en gestion de patrimoine et des brokers, ainsi que de multiples intermédiaires.

Les investisseurs semblent de plus en plus s’attendre à pouvoir gérer leurs investissements n’importe quand, n’importe où. Surtout, ils exigent l’accès aux meilleurs produits au meilleur prix et plus de transparence.

L’engouement pour les néo-brokers est né aux Etats-Unis et en Asie, avec des acteurs aux pratiques parfois controversées. De nouveaux acteurs européens commencent aussi à séduire un nombre croissant d’investisseurs surtout en Allemagne et aux Pays-Bas avec leur interface intuitive et leurs avancées technologiques qui leur permettent d’offrir des services meilleurs, plus rapides et moins chers.

Toutefois, attention, investir n’est pas un jeu.

Les investisseurs mettent leur épargne en jeu. Certains nouveaux acteurs en ligne aux origines douteuses ont, par le passé, déjà essayé de pousser des apprentis traders vers des produits à risque tels que les CFDs (Contract for Difference), ce qui leur a valu d’être rappelés à l’ordre par l’AMF (Autorité des marchés financiers). Il est donc important de bien choisir son broker mobile.

Les critères pour bien choisir son broker